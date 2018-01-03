Eski Milli Eğitim Bakanı İleri'nin vefatının 56. yıl dönümü

Son Güncelleme 1 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 03.01.2018 14:12 |1 saat önce

- Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: "Son yıllarda akademik başarısı yüksek öğrencilerin imam hatip liselerini tercih oranları da arttı" - "2015 yılında 400 taban puanı üzeri öğrenci alan okul sayısı 30 iken bu sayı 150'nin üzerine çıktı"

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, son yıllarda akademik başarısı yüksek öğrencilerin imam hatip liselerini tercih oranlarının arttığını belirterek, "2015 yılında 400 taban puanı üzeri öğrenci alan okul sayısı 30 iken bu sayı 150'nin üzerine çıktı." dedi. Eski Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri'nin vefatının 56. yılı dolayısıyla Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde anma töreni düzenlendi. Törene, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Tevfik İleri'nin kızı Cahide İleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Kuran'ı Kerim tilavetiyle başlayan ve İleri'nin hayatının anlatıldığı törende,öğrenci korosu,İleri'nin sevdiği parçalar ile diğer bazı eserleri seslendirdi. Bir öğretmen de İleri'nin vefatının 56. yılı dolayısıyla okunan hatim duasını yaptı. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, törendeki konuşmasında, Tevfik İleri'nin bir vakıf insanı olduğunu anlatarak, "Vakıf, ölümsüz demektir. Yaşayan kişiler ölür de vakıflar ölmez. Dolayısıyla bu vakıf insanının ismini ilelebet anıyoruz. Anmak, anlamak demektir." ifadelerini kullandı.

Tevfik İleri ile ilgili çok şey okuduğunu dile getiren Yılmaz,Ulaştırma, Bayındırlık, Milli Eğitim bakanlıkları ve Meclis Başkanlığı gibi pek çok görevde bulunan İleri'nin isminin bugüne taşınmasının en büyük sebebinin eğitimde yaptıklarıolduğunu anlattı. Bakan Yılmaz, İleri'nin 5. Milli Eğitim Şurası'nda yaptığı konuşmasındaki "Nesilleri ilmi usullerle ve asrın ihtiyacına uygun şekilde yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Milletimiz, gayeye varabilmemizin teminini Milli Eğitim teşkilatımızdan beklemektedir." sözlerini okudu. Şura'nın gündeminde, okul öncesi eğitim ve öğretimin, anaokulları için hazırlanan program ve yönetmeliğinin incelenmesinin bulunduğunu aktaran Yılmaz, bugün de milletin Bakan İleri'nin söylediği gibi her şeyi eğitimden beklediğine dikkati çekti. Yılmaz, "Aklınıza ne geliyorsa, bugünkü ulaştığımız her seviyeyi eğitime borçluyuz." dedi. - "Türkiye'nin hak ettiği yeri yakalaması lazım" Tevfik İleri'nin başlattığı pek çok ilkin bugün devam ettiğine işaret eden Yılmaz, İleri'nin hayallerinden bir tanesi olan okul öncesi eğitimin bu yıl gerçekleştiğini dile getirdi.

Yılmaz, okul öncesi eğitimin kaliteli eğitim için aranan unsurlardan biri olduğunu vurguladı. Okul öncesi eğitimde büyük bir başarının yakalandığına değinen Yılmaz, "Diyarbakır'da okul öncesi eğitim 5 yaş için yüzde 95, Hakkari'de yüzde 90, Erzincan'da yüzde 99, Sivas'ta yüzde 99." bilgilerini paylaştı. Bakan Yılmaz, okul öncesi eğitimin zorunlu olmadığını ancak çocukların eğitim hayatında önemli katkıları olduğunu söyledi. Okul öncesi eğitimde 2002'de 320 bin öğrenci varken, bu sayının 1 milyon 479 bin öğrenciyi bulduğunu bildiren Yılmaz, "Okul öncesi eğitimde net okullaşma oranı 2002'de yüzde 11 iken, şimdi yüzde 58'in üzerindeyiz. Kurum sayısı 11 bindi, 30 bine yaklaştı. Öğretmen sayısı da 18 bin 900'den 77 bine çıktı." diye konuştu. Bakan Yılmaz, Tevfik İleri'nin eğitimde başlattığı bir başka konunun imam hatip okulları olduğuna işaret etti. Türkiye genelinde bin 478 imam hatip lisesi bulunduğunun altını çizen Yılmaz, bu okullarda 523 bin öğrencinin eğitim aldığını aktardı. Yılmaz, kendisinden önce törende sahne alan okul öğrencilerinin "Sporcu, sanatçı, hakim, hukukçu, mühendis, bakan, cumhurbaşkanı olacağım." dediklerini dile getirerek, bu söylenenlerin hayal olmadığını vurguladı.