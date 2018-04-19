HABER

Eski Milli Savunma Bakanı Mehmet Ercan Vuralhan'ın katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 12:33 | Son Güncelleme

Eski Milli Savunma Bakanı Mehmet Ercan Vuralhan'ı (75) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Yüksel K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Şüphelinin ilk ifadesi ortaya çıktı.

Eski Milli Savunma Bakanı Mehmet Ercan Vuralhan'ın katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan ve plastik üretim işi yaptığı belirtilen şüpheli Yüksel K. ilk ifadesinde, Vuralhan'a birlikte iş yapma vaadiyle 2014'ten bu yana yüksek miktarda para verdiğini öne sürdü.

"YANIMDAKİ BIÇAKLA SALDIRDIM"

Vuralhan'a 2014 yılından itibaren 650 bin dolar ve 350 lira para verdiğini, bir iş yapamayınca da parasını istediğini anlatan şüpheli Yüksel K, "Dün Sirkeci'de bir kafede buluştuğumuzda da 'Yurt dışından param gelecek bana 2 bin 500 lira daha borç ver.' deyince kendimi kaybettim. Yanımdaki bıçakla saldırdım." iddiasında bulundu.

1926594_620x410

Şüphelinin Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri sürüyor.

Bu arada Adli Tıp Kurumu'ndan bir yakını tarafından alınan ve Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi'ne götürülen Mehmet Ercan Vuralhan'ın cenazesinin yarın Levent Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Sirkeci'deki bir kafede oturan 75 yaşındaki Vuralhan, dün Yüksel K. tarafından bıçaklanmış, kaldırıldığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

AA

Ömer Halisdemir davasında karar çıktı! Ömer Halisdemir davasında karar çıktı!
Erdoğan'dan erken seçim açıklamasıErdoğan'dan erken seçim açıklaması
AK Parti'den erken seçim açıklamasıAK Parti'den erken seçim açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ercan Vuralhan Milli Savunma Bakanı Son dakika

En Çok Okunan Haberler

Ünlü anket şirketi sahibi: Yüzde 77 erken seçim istemiyor

Ünlü anket şirketi sahibi: Yüzde 77 erken seçim istemiyor

Survivor 2018 49. bölüm fragmanı! Survivor'da Merve Aydın'ın şok sakatlığı

Survivor 2018 49. bölüm fragmanı! Survivor'da Merve Aydın'ın şok sakatlığı

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Avusturya'dan skandal hamle!

Avusturya'dan skandal hamle!

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Erken seçim kararının ardından flaş iddia!

Erken seçim kararının ardından flaş iddia!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Haram paradan hayır gelmiyor demekki.Anap döneminin hırsızlarının çoğunun ilahi adalet tarafından cezalandırıldıklarını ibret alınacak şekilde görüyoruz,duyuyoruz.Darısı bu dönemin hırsızlarının başına.
Diğer Haberler
19 Nisan Milli Piyango çekilişi olacak mı? 23 Nisan özel çekilişi saat kaçta?

19 Nisan Milli Piyango çekilişi olacak mı? 23 Nisan özel çekilişi saat kaçta?

Son dakika! Koray Çalışkan'a hapis cezası

Son dakika! Koray Çalışkan'a hapis cezası

Canlı yayında isim verdi! CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

Canlı yayında isim verdi! CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Süper Loto sonuçları 19 Nisan çekilişi! Büyük ikramiye sonrası ilk çekiliş!

Süper Loto sonuçları 19 Nisan çekilişi! Büyük ikramiye sonrası ilk çekiliş!

Mersin'deki gizemli kazı alanında çökmeler başladı

Mersin'deki gizemli kazı alanında çökmeler başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.