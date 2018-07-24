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Eski MİT'çi Mehmet Eymür, 2 yıl hapis yatacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 08:20 | Son Güncelleme

MİT’in Kontrterör eski Daire Başkanı Mehmet Eymür, 23 yıl önce gizli operasyonda ‘sahte kimlik kullandığı’ gerekçesiyle 2 yıl hapis yatacak. Eymür'ün 10 gün içinde teslim olması gerekiyor.

Eski MİT'çi Mehmet Eymür, 2 yıl hapis yatacak

İstihbarat dünyasının en çok bilinen isimlerinden, MİT Kontrterör eski Daire Başkanı Mehmet Eymür'e 1995 yılında gizli bir operasyon için farklı bir isimle pasaport, nüfus cüzdanı ve ehliyet düzenlendi. Eymür emekliye ayrılınca bu kimlikleri evindeki kütüphaneye koydu. 2011'de başka bir soruşturmayla ilgili evi aranınca kimlikler bulundu ve hakkında ‘Sahtecilik' suçlamasıyla dava açıldı. 6 yıl süren davada, Eymür 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Üst mahkeme de geçen hafta ceza kararını onadı. Eymür'den, cezaevine girmek için 10 gün içinde teslim olması istendi.

"BÜTÜN SERVİSLER, FARKLI İSİMLERLE KİMLİK VERİR"

Sözcü gazetesine konuşan Eymür, kimliklerin kendisinden geri istenmediğini belirterek, “Dünyadaki bütün istihbarat servisleri, elemanlarına gizli görevler için farklı isimlerle kimlik verir. Gizli faaliyetlerde değişik kimlik ve mesleklere bürünmek, istihbaratın doğası gereğidir. Ben terörle mücadele yasasına göre, yeni bir kimlikle yaşama, hatta estetik ameliyat olup fiziki görünümümü bile değiştirme hakkına sahibim. Hayati tehlike nedeniyle devlet tarafından da korunuyorum. Ceza çıkınca temyize başvurdum ama İstinaf Mahkemesi kararı onadı. Üst hukuk yolu da yok. 75 yaşındayım ve sağlık sorunlarım var. Ceza İnfaz Kanunu gereği bu cezayı konutumda çekmek için başvuruda bulunacağım” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
mit Mehmet Eymür kontrterör

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
BU KİMLİKLE BANKA MI DOLANDIRMIŞ ESNAFTAN PARAMI TOPLAMIŞ. BIRAKIN BÖYLE ŞEYLERİ ADAM HİZMET ETMİŞ ÜLKEYE.
ayaklı mikser eymür ne yapar eder, o cezaevine girmez. iktiza ederse gider, sittinsene yaşadığı, göbek bağını gömdüğü abd'nin vatandaşı olur.
twitlerine bakın anlıyorsunuz neden hapis yattığını :))
? istemişler, vermemiş, işkence yapıyorlar
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