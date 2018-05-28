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Eski MİT daire başkanının FETÖ'den yargılandığı dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 15:28 | Son Güncelleme

Eski MİT Sinyal İstihbarat Daire Başkanı Coşkun'un, FETÖ üyeliği iddiasıyla yargılandığı davada tutukluluğunun devamına hükmedildi

Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Sinyal İstihbarat Dairesi Başkanı Günay Coşkun'un, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçlamasıyla yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davaya, tutuklu sanık Günay Coşkun ve avukatı katıldı.

Duruşmada Mahkeme Başkanı Melih Uçar, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığına ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) yazılan müzekkerelere cevap geldiğini ve dava dosyasına eklendiğini söyledi.

Dosyaya gelen evraka ilişkin söz verilen sanık Coşkun, daha önceki savunmalarını tekrarladığını bildirdi. Daha sonra savunma için söz alan sanık avukatı Mutluhan Karagözoğlu, müvekkilinin geçen celse tahliye edildiğini ancak duruşma savcısının bir üst mahkemeye itirazı üzerine yeniden tutuklandığını bildirdi.

Müvekkilinin suçsuz olduğunu ve hiçbir örgütle bağlantısının bulunmadığını savunan Karagözoğlu, şunları ifade etti:

"Müvekkilim 21 aydır tutukludur. 26 Şubat'ta tahliye edildi. 21. Ağır Ceza Mahkemesine 'istihbari not' ibaresiyle gelen bilgi sonucunda tutuklandı. Görevsiz ve yetkisiz bir mahkemenin, delillerin toplanmadığı yönündeki kararı nedeniyle tutukluluğu devam etmektedir. Geçen süre ceza anlamına gelecek miktardadır. Karartılacak delil yoktur. Tahliyesini talep ediyoruz."

Müzekkerenin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Coşkun’un kullanmış olduğu telefon hattının HTS kayıtlarının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) istenmesine ve tutukluluğun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ Günay Coşkun Milli İstihbarat Teşkilatı

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