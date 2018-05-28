Eski MİT daire başkanının FETÖ'den yargılandığı dava

Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Sinyal İstihbarat Dairesi Başkanı Günay Coşkun'un, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçlamasıyla yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.
Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davaya, tutuklu sanık Günay Coşkun ve avukatı katıldı.
Duruşmada Mahkeme Başkanı Melih Uçar, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığına ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) yazılan müzekkerelere cevap geldiğini ve dava dosyasına eklendiğini söyledi.
Dosyaya gelen evraka ilişkin söz verilen sanık Coşkun, daha önceki savunmalarını tekrarladığını bildirdi. Daha sonra savunma için söz alan sanık avukatı Mutluhan Karagözoğlu, müvekkilinin geçen celse tahliye edildiğini ancak duruşma savcısının bir üst mahkemeye itirazı üzerine yeniden tutuklandığını bildirdi.
Müvekkilinin suçsuz olduğunu ve hiçbir örgütle bağlantısının bulunmadığını savunan Karagözoğlu, şunları ifade etti:
"Müvekkilim 21 aydır tutukludur. 26 Şubat'ta tahliye edildi. 21. Ağır Ceza Mahkemesine 'istihbari not' ibaresiyle gelen bilgi sonucunda tutuklandı. Görevsiz ve yetkisiz bir mahkemenin, delillerin toplanmadığı yönündeki kararı nedeniyle tutukluluğu devam etmektedir. Geçen süre ceza anlamına gelecek miktardadır. Karartılacak delil yoktur. Tahliyesini talep ediyoruz."
Müzekkerenin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Coşkun’un kullanmış olduğu telefon hattının HTS kayıtlarının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) istenmesine ve tutukluluğun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldıran Behçet Avras isimli terörist öldürüldü
Yeni bir DEAŞ mı doğuyor? Rusya'dan gündemi sarsacak iddia!
Cemile Bayraktar: Böyle devam ederse Cumhur İttifakı'na oy yok!
Savaşın acımasız yüzü! Sokağın ortasında soyup...
Dünya onu izliyor! Amasya'da 130 yıllık keşif
Ölümle yaşam arasındaki 30 dakika! Baba oğul selde birbirine sarılıp direndi
İstanbul'da okulda büyük skandal! Toplu iğneli çikolatayı arkadaşlarına yedirmeye çalıştı...
İsrail basınından, Türkiye'ye teslimi planlanan F-35'lerle ilgili krizi tırmandıracak iddia!
Eski AK Parti MKYK üyesi Prof. Osman Can'dan olay yaratacak sözler: Devlet aklını yok ettiler
Muharrem İnce'nin koruması vatandaşı sahneden attı
Okuyucu Yorumları 0 yorum