Eski Moskova askeri ataşesi hakim karşısında

Bozkurt ise 1994'te Hava Harp Okulu'ndan mezun olduğunu, 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda göreve başladığını, 2013'te yarbay olduğunu ve Moskova'ya hava ataşesi olarak atandığını, burada albay rütbesi aldığını belirtti.

FETÖ ile ilgisinin bulunmadığını, darbe girişimini destekleyen herhangi bir faaliyetinin olmadığını savunan Güneş, tahliye ve beraat istedi.

Güneş, Deniz Harp Okulundan mezun olduktan sonra teğmen olarak Kocaeli'ye atandığını, ardından TCG Turgutreis Fırkateyni'nde çalıştığını, 2006'da yarbaylığa terfi ettiğini, 2008'de albay rütbesini aldığını, 2009 ile 2012 arasında NATO Napoli Deniz Komutanlığı Karargahı'nda görev yaptığını, 2014'te amiral rütbesiyle Moskova büyükelçiliği askeri ataşeliğine atandığını bildirdi.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Güneş ve Bozkurt ile avukatları katıldı.

Türkiye'nin eski Moskova Askeri Ataşesi tuğamiral Ahmet Hakan Güneş ile eski kurmay albay Hamdi Bozkurt'un "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Darbe faaliyeti kapsamında bir çalışmasının olmadığını savunan Bozkurt, "Büyükelçivekiline basında çıkan haberler hakkında bilgi verdim. Bilgilendirme amaçlı bir telefon görüşmesi yaptım. Bu bir devlet refleksidir, ataşeliğin bir gereğidir. Darbe yanlısı en ufak bir davranışım ve tutumum olmadı." dedi.

Beyanların ardından ara karar açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların "ankesörlü telefon" soruşturması kapsamında geçmişte görev yaptıkları yerlerde FETÖ'nün mahrem imamları tarafından telefonla aranıp aranmadığının tespiti için savcılığa yazı yazılmasına hükmetti.

Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

