Eski müdürün Mısırlı kadını taciz etme anı ortaya çıktı!

Babaoğlu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'cinsel saldırı' suçundan iddianame hazırlandı. İddianamedeki ifadesinde 20 Eylül'de Türkiye'ye geldiğini belirten Marwa Attia Abdelrazek Moustafa, 20 Kasım'da Konya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gidip iltica talebinde bulunduğunu belirtti. Sadece ikamet izni alabileceğini öğrenen Moustafa, bir ay sonra evrakını hazırlayıp tekrar gittiğinde Yemen uyruklu bir kadınla karşılaştığını, kadının kendisine kurum Müdürü Ahmet Babaoğlu'nun iyi bir insan olduğunu söylediğini, bunun üzerine çocuklarıyla birlikte Babaoğlu'nun yanına gidip görüştüğünü anlattı.

Olay, geçen 3 Şubat'ta Mısırlı Marwa Attia Abdelrazek Moustafa'nın oğlu Karim Mohamed Abdelhakam Mohamed'in, polise ihbarıyla ortaya çıktı. Eve gelen polis, kapıyı açan Marwa Attia Abdelrazek Moustafa'nın odayı işaret etmesi üzerine, içeride bulunan İl Göç İdaresi Müdürü Ahmet Babaoğlu'nu gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen Babaoğlu, ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Valilik tarafından hakkında idari soruşturma başlatıldı. Evli olan Ahmet Babaoğlu, dilekçesini verip emekli oldu.

"YARDIM İÇİN EVE GELDİ"



Görüşmede Ahmet Babaoğlu'nun kendisine yardımcı olacağını söylemesi üzerine oradan ayrıldığını ifade eden Moustafa, akşam saatlerinde Babaoğlu'nun telefonla aradığını, yardımcı olacağını söylediğini, sonra da evine geldiğini ileri sürdü. Babaoğlu evine geldiğinde çocukların diğer odada olduğunu belirten Moustafa, Babaoğlu'nun kendisine, 'Sen çok hoşuma gittin. Ben seninle evlenmek istiyorum' dediğini ileri sürdü. Moustafa, yaklaşık 1 saat oturan Babaoğlu'nun bir gün sonra da tekrar evine geldiğini ve 'Seninle birlikte olmak istiyorum' dediğini, bunun üzerine korktuğu için 'tamam' deyip, mutfaktaki kızının yanına gittiğini ve Babaoğlu'nun da yaklaşık yarım saat oturduktan sonra evden ayrıldığını söyledi.

Korktuğu için bir süre Ankara'da kaldığını ve oğlu Konya'da çalıştığı için kente döndüğünü belirten Moustafa, kızına ait telefonuna WhatsApp'tan Babaoğlu'nun 'Ben annenle evlenmek istiyorum' diye mesaj attığını belirtti.

TACİZ İDDİASI



Marwa Attia Abdelrazek Moustafa, geçen 3 Şubat günü de Ahmet Babaoğlu'nun öğle saatlerinde evine geldiğini, durumu oğluna mesaj atarak bildirdiğini ve oğlunun da polise haber verdiğini söyledi. Polisin daha sonra eve gelip odada oturan Babaoğlu'nu gözaltına aldığını belirten Moustafa, ''Ahmet Babaoğlu ile cinsel birlikteliğim olmadı. Kendisine hiçbir güvence vermedim. İnançlı ve namuslu birisiyim ve her seferinde Müdür Bey'in teklifini reddettim. Müdür Bey evde yalnız kaldığımız sıralarda benimle yakınlık kurmaya çalışıyordu. Evlenmek istediğini ve birlikte olmak istediğini söyledi. Kıyafetimi çıkarmaya çalışıp, beni taciz etti. Ben şikâyetçiyim'' dedi.