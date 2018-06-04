Eski Muğla evleri beyaza büründü

Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında, Muğla'nın Menteşe ilçesinde, eski Muğla evlerinin yaşatıldığı kentsel sit alanındaki mahallenin sakinleri, belediyenin ücretsiz dağıttığı kireçle evlerini boyadı.

Menteşe ilçesindeki kentsel sit alanında yaşayan vatandaşlara 30 ton ücretsiz kireç dağıtıldı.

Kiramettin Mahallesi'ndeki etkinlikte konuşan Menteşe Belediyesi Başkanı Bahattin Gümüş, Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında geleneksel hale getirdikleri ücretsiz kireç dağıtımını bu yıl da tekrarladıklarını söyledi.

Muğla evlerinin ve bacalarının beyaza boyanmasının kentte uzun yıllardır sürdürülen bir gelenek olduğunu belirten Gümüş, Menteşe'nin, temizliği ile de ilçeyi ziyarete gelen turistlerin dikkatini çektiğini ifade etti.

Vatandaşların da evlerin dış boyası ve badanası ile mahallelerinin temizliğine büyük özen gösterdiğini vurgulayan Gümüş, Menteşe halkına göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür etti.

Etkinlikte, Belediye Başkanı Gümüş ve Belediye Başkan Yardımcıları mahalle sakinleri ve muhtarlarla badana yaptı.

