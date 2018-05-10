Eski Müsteşar yardımcısına FETÖ'den gözaltı

Samsun'da uzun yıllar İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği yapan eski Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Aslan Karanfil, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturma kapsamında Atakum ilçesinde polis tarafından gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen Karanfil, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderildi. (DHA)
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