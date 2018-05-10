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Eski Müsteşar yardımcısına FETÖ'den gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 10:28 | Son Güncelleme

Samsun'da eski Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Aslan Karanfil, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Eski Müsteşar yardımcısına FETÖ'den gözaltı

Samsun'da uzun yıllar İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği yapan eski Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Aslan Karanfil, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturma kapsamında Atakum ilçesinde polis tarafından gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Karanfil, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderildi. (DHA)

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