BAĞDAT (AA) - Irak'ta mahkemenin, eski Musul Valisi Esil Nuceyfi hakkında gözaltı kararı verdiği bildirildi.

Yolsuzlukla Mücadele Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Ninova Soruşturma Mahkemesinin, eski Musul Valisi Nuceyfi'nin gözaltına alınmasına karar verdiği belirtildi. Açıklamada, Nuceyfi'nin neyle suçlandığına dair bilgi verilmedi.

Komisyon kaynaklarından alınan bilgiye göre, gözaltı kararı uygulanmak üzere tüm illere dağıtıldı. Söz konusu kararın Nuceyfi'nin 2014'te terör örgütü DEAŞ Musul kentine girmeden önce yasa dışı ödemelere imza atmakla suçlandığı dava kapsamında alındığı belirtildi.

Irak mahkemesi, Ocak ayında da hükümete bağlı Şii Vakıf Kurumunun şikayeti üzerine yargılanan Nuceyfi'yi 3 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Hakkında yakalama kararı çıkartılan Nuceyfi'ye yurt dışına çıkış yasağı getirilerek, taşınır ve taşınmaz mallarına tedbir konulmuştu.