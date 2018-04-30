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Eski NATO Genel Sekreteri Rasmussen'in Twitter hesabından 15 Temmuz paylaşımı: Biliyorduk, yardım etmedik

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 14:47 | Son Güncelleme

Eski NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen'in Twitter hesabını hackleyen Ayyıldız Tim, '15 Temmuz ve özür' mesajı paylaştı. Rasmussen, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, 'Twitter hesabım pazar akşamı hacklendi ve desteklemediğim 2 tweet paylaşıldı' dedi.

Eski NATO Genel Sekreteri Rasmussen'in Twitter hesabından 15 Temmuz paylaşımı: Biliyorduk, yardım etmedik

Eski NATO Genel Sekreteri Rasmussen'in Twitter hesabı, 'Ayyıldız Tim' adlı hacker grubu tarafından hacklendi.

Hesaptan 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yapılan paylaşımda, "Bir itirafta bulunmak istiyorum! 15 Temmuz günü darbenin gerçekleşeceğini biliyorduk. Ama Türkiye'ye yardım etmedik. NATO bu nedenle Sayın Erdoğan'dan özür dilemeli" denildi.

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Konuyla ilgili Facebook hesabından açıklama yapan Rasmussen, "Twitter hesabım pazar akşamı hacklenmiş ve desteklemediğim iki paylaşım yapılmıştır. Ayrıca demokrasi, serbest piyasa ve özgürlük için mücadelemiz bundan etkilenmemiştir" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz NATO Ayyıldız Tim Twitter hack

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