Eski NSA analisti'nden gündemi sarsan iddia: Trump bir Rus ajanı

İngiliz Observer gazetesindeki son makalesinde iddiayı ortaya atan kişi ise Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı NSA'nın eski analistlerinden John Schindler. Eski analist, Amerikan istihbarat servislerinin Başkan Donald Trump'la Kremlin arasındaki bağlara dair şimdiye kadar bilinmesine izin verilenden çok daha fazla bilgiye sahip olduklarını iddia etti.

Raw Story'den Bred Reed'in haberine göre Schindler, halihazırda bir NSA yetkilisinin kendisine, bazı müttefik dış istihbarat servislerinin de yardımıyla, Trump ve ailesinin 2016 seçim kampanyası süresince neyin peşinde olduklarını çok iyi bildiklerini açıkladığını belirtti.

CUMHURİYETÇİ ADAY OLMAYI KABUL ETTİĞİNDE DE BİLİYORDU



NSA yetkilisi, aslında Trump'ın başkanlık için Cumhuriyetçi Parti adayı olmayı kabul ettiği zaman da “Elimizde bir Rus ajanı olduğunu biliyorduk” diye konuştu.

Bahsi geçen yetkiliye göre NSA yetkilileri Rus hükümet memurlarından Trump'ın kampanyasına yardımla ilgili çok sayıda ifade topladıklarını ve “Kremlin'in Trump'la ilgili sanki onların oğluymuş gibi konuştuklarını” Schindler'e aktardı.

"ÇOCUKLARI DA İŞİN İÇİNDE"



Daha da fazlası yetkili, Observer yazarı Schindler'e Trump ve işbirlikçilerinin 2016 seçimlerinde Rusya'dan gelen yardımın farkında olduklarını ve bu yardımı kucakladıklarını söyledi.

İddialarına göre, “Trump ve çocukları ne yapıyor olduklarını ve kiminle yapıyor olduklarını biliyorlardı.”

(Tİmetürk)

