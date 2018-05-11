Eski öğretmene FETÖ'den 9 yıl hapis cezası

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan eski öğretmene 9 yıl hapis cezası verildi.

Tokat 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuklu yargılanan ve meslekten ihraç edilmiş öğretmen Mehmet Çekin ile avukatı katıldı.

Çekin, son savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığı 9 yıl hapis cezasına çarptırdı.

