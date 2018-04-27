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Eski oyun ve oyuncaklar çocuklarla buluşturuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 15:08 | Son Güncelleme

Giresun'daki etkinlikte, çocuklar geçmişte oynanan çocuk oyunları ve oyuncakları ile tanıştırıldı

GİRESUN (AA) - Giresun'da, geçmişte oynanan çocuk oyunları ve oyuncakları günümüz çocukları ile buluşturuldu.

Görele Kaymakamlığı öncülüğünde Karadeniz Ekolojik Kalkınma Derneğince hazırlanan "Geleneksel Çocuk Oyuncaklarının Üretilmesi" projesi kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte ilçedeki ilkokullardaki öğrenciler ok atma, tahta top ile düğmelerin devrildiği mıras ve tahta araba oyunlarının yanı sıra ahşaptan maket uçak ile çoraptan bez bebek yaparak eğlendi.

Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, projedeki amacın geleneksel çocuk oyunlarının tanıtılması ve yaşatılması olduğunu söyledi.

Şimdiki yetişkinlerin çocukluğunda yaşadıkları oyunların aşağı yukarı tamamına yakınının etkinlikte sergilendiğini dile getiren Ermiş, "Günümüz dünyasında artık çocuklar internet başında, ailece yemek bile yenilmiyor. Ama bu aslında bir sonuç, sebep değil çünkü apartman hayatı bize bu hale getirdi. Çocuklar gürültü yapmasın diye ya televizyon ya internet başında oluyor." dedi.

Ermiş, çocukların bu sıkıcı apartman dünyasından kurtulmaları amacıyla geleneksel oyunlarla buluşturulduğunu ifade ederek "Çocuklarımız hakikaten keyif alarak oynuyorlar. İşin içinde duygusal zeka da var. Okul hayatlarına da katkı sağlayacağını düşünüyorum. Eğitimi mutlaka eğlence ile birleştirmemiz lazım." diye konuştu.

Geçmişte birçok çocuğun telden araba yaptığını, taşları üst üste dizerek oyunlar oynandığını anımsatan Ermiş, şunları kaydetti:

"Bunlar aynı zamanda bizim becerilerimizi geliştiriyordu, çocuklarda psikomotor gelişimi de sağlıyor, fiziksel beceriyi de geliştiriyordu. Günümüz dünyasında çocuklar üretmiyorlar, sadece tüketiyorlar. İstiyoruz ki bilgisayarda oynadıkları oyunları da üretmeyi öğrensinler. Burada üretim yaparak üretmeyi de öğreniyorlar, sadece oynamıyorlar."

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