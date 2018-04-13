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Eski Pakistan Başbakanı Şerif ömür boyu siyasetten men edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 11:19 | Son Güncelleme

Eski Pakistan Başbakanı Şerif ömür boyu siyasetten men edildi

Pakistan'da geçen yıl görevinden uzaklaştırılan eski Başbakan Navaz Şerif, ömür boyu siyasetten ve kamu görevlerinden men edildi.

Anayasa Mahkemesinin 5 yargıcı, Anayasa'nın 62. maddesi uyarınca Şerif'in ömür boyu siyasetten ve kamu görevlerinden men edilmesine karar verdi.

Mahkeme heyeti, Tahrik-i İnsaf Partisi lideri Cihangir Tarin'in de ömür boyu siyasetten men edilmesini kararlaştırdı.

Anayasa Mahkemesi, 28 Temmuz 2017'de Panama belgeleriyle ortaya çıkan yolsuzluk iddialarına aile üyelerinden bazılarının adı karıştığı gerekçesiyle Şerif'in başbakanlık görevinden uzaklaştırılmasına karar vermişti.

Mahkeme, Şerif'in adı geçen aile üyeleri hakkındaki yolsuzluk iddialarını araştırmak üzere kurulan Ortak Soruşturma Komisyonu tarafından toplanan belgelerin Yolsuzluk Mahkemesine gönderilmesine de hükmetmişti.
Şerif'in yanı sıra damadı Muhammed Safdar ve kızı Meryem Navaz Şerif hakkında da Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Mahkemesinde dava açılmıştı.

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