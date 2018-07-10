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Eski Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari ifadeye çağrıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 12:52 | Son Güncelleme

Eski Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari ifadeye çağrıldı

Federal Soruşturma Ajansı (FIA) Pakistan'ın 11. Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve kardeşi Faryal Talpur'un da aralarında bulunduğu 7 kişiyi sahte hesaplar aracılığıyla şüpheli para transferi yaptığı iddiasıyla ifadeye çağırdı.

Dawn News haber sitesine konuşan bir FIA yetkilisinin aktardığı bilgiye göre, çağırma işlemi, Zerdari ve Talpur ile 5 kişinin ülkeden çıkış kontrol listesine alınmasının ardından geldi.

Sahte hesaplar aracılığıyla 35 milyar Pakistan Rupisi (yaklaşık 1,3 milyar lira) para transferi yaptığı iddia edilen 7 kişiyi soruşturmak üzere FIA Sindh Eyaleti Şefi Münir Ahmet Şaikh başkanlığında ekip kuruldu.

Soruşturma heyeti, eski Cumhurbaşkanı ve Pakistan Halk Partisi Eş Başkanı Zerdari ile kız kardeşini iddialara ilişkin açıklama yapmak üzere ifadeye çağırdı. İkili yarın saat 11.00'de ifade verecek.

Pakistan Menkul Kıymetler Borsası Başkanı Hüseyin Lavai ve bir bankanın başkan yardımcı da konuyla ilişkileri olduğu iddiasıyla FIA tarafından gözaltına alındı.

Pakistan Anayasa Mahkemesi 2013, 2014 ve 2015 yıllarında 29 sahte hesaptan yapılan şüpheli para transferleriyle ilgili geçen hafta soruşturma başlatmıştı.

Rüşvet yoluyla elde edilen paraların sahte hesaplar aracılığıyla transferinin yapıldığı, bu şüpheli işlemlerin ise bankalar tarafından ilgili kurumlara iletilmediği iddia ediliyor.

Bu işlemlerin Pakistan'da 2008-2013 yılları arasında cumhurbaşkanlığı yapan Zerdari'nin aralarında bulunduğu 7 kişi tarafından yapıldığından şüpheleniliyor.

Zerdari ve kardeşiyle ifadeye çağırılan 7 kişi Pakistan'da iş yapan bazı yerel ve uluslararası firmaların üst düzey yöneticileri ya da sahipleri konumunda.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari İslamabad Pakistan

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