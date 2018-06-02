EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Edirne'de Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camilerin oluşturduğu ve "altın üçgen" olarak tanımlanan alanda, ramazanda ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Osmanlı Devleti'nin başkentlerinden biri olan, tarihi ve kültürel özellikleriyle Türkiye'nin gözde şehirlerinden Edirne, on bir ayın sultanı ramazanda da bir payitahta yakışan günler geçiriyor.

Kentteki, büyük usta Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği Selimiye Camisi, hat yazılarıyla ünlü Eski Cami ve kapılarındaki işlemelerle anılagelen Üç Şerefeli Cami, ibadet turizmi açısından hareketli günler geçiriyor.

"İnanç turizminin altın üçgeni" olarak belirtilen, üç selatin caminin yer aldığı bu bölgedeki esnafın da yüzü gülüyor.

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Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin ibadet turizmi açısından ramazan ayında yaklaşık 300 bin ziyaretçi beklediğini söyledi.

Edirne'nin kandillerde de tarihi camileri bakımından ziyaretçi akınına uğradığını belirten Hacıoğlu, "Kadir Gecesi'nde 30 bin ziyaretçi bekliyoruz. Gelmesi beklenen 30 bin ziyaretçinin 5 bininin Batı Trakya ve Bulgaristan'daki soydaşlardan oluşacağını düşünüyoruz. Geri kalan 25 bin ziyaretçiyi ise Tekirdağ, Kırklareli, Bursa, Sakarya ve İstanbul gibi illerden beklemekteyiz." diye konuştu.