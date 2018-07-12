Eski payitahtta panoramik şehir turu

EDİRNE (AA) - Osmanlı'nın başkentlerinden, tarihi eser sayısı ve tarihi alan açısından zengin Edirne'de panoramik şehir turu otobüs seferleri başladı.
Edirne Toplu Ulaşım Sistemi tarafından oluşturulan tur otobüsünde yerli ve yabancı turistler günde 4 seferle kentin tarihi noktalarını ziyaret edebilecek.
Panoramik şehir turu otobüsünden 20 lira karşılığında alınacak biletle Selimiye, Dar'ül Hadis Camisi, İkinci Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, Sarayiçi, Hıdır Baba Tabyaları, Meriç Köprüsü, Lozan Anıtı, Büyük Sinagog, Hasan Sezai Türbesi, Şükrü Paşa Anıtı ve Balkan Savaşı Müzesi tarihi alanları gezilebilecek.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı açıklamada, dünyanın birçok yerinde panoramik şehir turlarını yapan otobüslerin bulunduğu dile getirdi.
Kararın 3 ay önce alındığını hatırlatan Gürkan, "İşletme ihalesini yaptık, bilet fiyatı belirlendi. Avrupa'daki turistik şehirlerde benzer organizasyonlarda bilet fiyatı 20 avro ile 30 avro arasında değişiyor. Edirne'de 20 lira yapıldı. Bir deneme olarak Kırkpınar Haftası'nda başladık. Edirne’nin turizm hareketine ciddi katkı sağlayacak." dedi.
Gürkan, istek olduğu takdirde Kırkpınar'da başpehlivanlığı alan sporcunun bu otobüsle kentte tur atabileceğini sözlerine ekledi.
Konuşmanın ardından Gürkan ve beraberindekiler otobüsün ilk seferine katıldı.
Ailesiyle tura katılan Kadir Akan da Kırkpınar için Edirne'ye geldiğini belirterek, "Tarihi bir kente yakışan bir adım. Edirne'de tarihi alanları gezmek isteyen vatandaşlara kolaylık sağlayacak. Konya'dan geldim ve rehber olmadan kolayca kenti dolaştık." dedi
Bayrampaşa'da otobüs yanıyor! Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Apple’dan Türkiye’ye görülmemiş zam! İşte yeni fiyatlar…
Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı Binali Yıldırım ile CHP'li Mahmut Tanal arasında 'dalma' krizi
Güpegündüz cinayet anı kamerada
KPSS sınav giriş belgeleri yayınlandı! 2018 KPSS ne zaman?
MİT paketledi! İki FETÖ mensubu Türkiye'ye getirildi
Midesi kaldırmayan izlemesin! Kulağından çıkarıldı, tam 22 tane...
Erdoğan'dan yeni kabine ile ilgili çarpıcı yorumlar!
Siz bir de onu zeytin toplarken görün
İYİ Parti'den 'Gültekin Uysal' açıklaması
15 yaşındaki kız bir anda komaya girdi! Ailesi nedenini öğrenince şok geçirdi
Taciz skandalı! Çocukların çığlıklarını duyan mahalleli yardıma koştu
Sivrisineklerden kurtulmak mümkün mü? Her gece böyle kan emiyorlar
Galaxy S9 fiyatında büyük indirim!
Okuyucu Yorumları 0 yorum