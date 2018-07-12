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Eski payitahtta panoramik şehir turu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 19:45 | Son Güncelleme

Edirne'de başlayan uygulamayla yerli ve yabancı turistler tur otobüsüyle tarihi noktaları ziyaret imkanı buldu

EDİRNE (AA) - Osmanlı'nın başkentlerinden, tarihi eser sayısı ve tarihi alan açısından zengin Edirne'de panoramik şehir turu otobüs seferleri başladı.

Edirne Toplu Ulaşım Sistemi tarafından oluşturulan tur otobüsünde yerli ve yabancı turistler günde 4 seferle kentin tarihi noktalarını ziyaret edebilecek.

Panoramik şehir turu otobüsünden 20 lira karşılığında alınacak biletle Selimiye, Dar'ül Hadis Camisi, İkinci Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, Sarayiçi, Hıdır Baba Tabyaları, Meriç Köprüsü, Lozan Anıtı, Büyük Sinagog, Hasan Sezai Türbesi, Şükrü Paşa Anıtı ve Balkan Savaşı Müzesi tarihi alanları gezilebilecek.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı açıklamada, dünyanın birçok yerinde panoramik şehir turlarını yapan otobüslerin bulunduğu dile getirdi.

Kararın 3 ay önce alındığını hatırlatan Gürkan, "İşletme ihalesini yaptık, bilet fiyatı belirlendi. Avrupa'daki turistik şehirlerde benzer organizasyonlarda bilet fiyatı 20 avro ile 30 avro arasında değişiyor. Edirne'de 20 lira yapıldı. Bir deneme olarak Kırkpınar Haftası'nda başladık. Edirne’nin turizm hareketine ciddi katkı sağlayacak." dedi.

Gürkan, istek olduğu takdirde Kırkpınar'da başpehlivanlığı alan sporcunun bu otobüsle kentte tur atabileceğini sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından Gürkan ve beraberindekiler otobüsün ilk seferine katıldı.

Ailesiyle tura katılan Kadir Akan da Kırkpınar için Edirne'ye geldiğini belirterek, "Tarihi bir kente yakışan bir adım. Edirne'de tarihi alanları gezmek isteyen vatandaşlara kolaylık sağlayacak. Konya'dan geldim ve rehber olmadan kolayca kenti dolaştık." dedi

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Başkent otobüs seferleri panoromik şehir turu tarihi eser

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