Eski payitahtta panoramik şehir turu

Kararın 3 ay önce alındığını hatırlatan Gürkan, "İşletme ihalesini yaptık, bilet fiyatı belirlendi. Avrupa'daki turistik şehirlerde benzer organizasyonlarda bilet fiyatı 20 avro ile 30 avro arasında değişiyor. Edirne'de 20 lira yapıldı. Bir deneme olarak Kırkpınar Haftası'nda başladık. Edirne’nin turizm hareketine ciddi katkı sağlayacak." dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı açıklamada, dünyanın birçok yerinde panoramik şehir turlarını yapan otobüslerin bulunduğu dile getirdi.

Edirne Toplu Ulaşım Sistemi tarafından oluşturulan tur otobüsünde yerli ve yabancı turistler günde 4 seferle kentin tarihi noktalarını ziyaret edebilecek.

Gürkan, istek olduğu takdirde Kırkpınar'da başpehlivanlığı alan sporcunun bu otobüsle kentte tur atabileceğini sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından Gürkan ve beraberindekiler otobüsün ilk seferine katıldı.

Ailesiyle tura katılan Kadir Akan da Kırkpınar için Edirne'ye geldiğini belirterek, "Tarihi bir kente yakışan bir adım. Edirne'de tarihi alanları gezmek isteyen vatandaşlara kolaylık sağlayacak. Konya'dan geldim ve rehber olmadan kolayca kenti dolaştık." dedi

