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Eski polis memuruna FETÖ'den hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 17:19 | Son Güncelleme

Eski polis memuruna FETÖ'den hapis cezası

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında dava açılan eski polis memuru, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı ve "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Ramazan T. katılmadı.

Sanığın avukatı, duruşmadaki savunmasında, müvekkilinin Bylock kullandığına dair delil olmadığını öne sürerek, "ByLock kullandığına dair delil olduğu söyleniyor ama elde doküman yok. Müvekkilimin beraatini talep ediyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, Ramazan T'nin "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" gerekçesiyle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Ramazan T'yi 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

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