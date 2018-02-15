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Eski polislerin eşlerine FETÖ'den gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2018 20:37 | Son Güncelleme

Sivas merkezli 7 ilde, örgütün "emniyet kadın mahrem yapılanması" soruşturması kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı

SİVAS (AA) - Sivas merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen polislerin eşlerine yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının örgütün "emniyet kadın mahrem yapılanmasına" yönelik soruşturması çerçevesinde, 2014'ten sonra meslekten ihraç edilen 9 emniyet mensubunun eşleri hakkında gözaltı kararı verildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sivas merkez, Suşehri ve Ulaş ilçeleri ile Trabzon, Tokat, Yozgat, Mersin, Ankara ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, eşleriyle örgütün sohbetlerine katıldıkları iddia edilen 8 kadın gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkartılan 1 şüphelinin ise hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

Sivas'a getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

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emniyet mensuplarının eşlerine yönelik operasyon FETÖ Sivas

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