Eski polislerin eşlerine FETÖ'den gözaltı

SİVAS (AA) - Sivas merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen polislerin eşlerine yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının örgütün "emniyet kadın mahrem yapılanmasına" yönelik soruşturması çerçevesinde, 2014'ten sonra meslekten ihraç edilen 9 emniyet mensubunun eşleri hakkında gözaltı kararı verildi.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sivas merkez, Suşehri ve Ulaş ilçeleri ile Trabzon, Tokat, Yozgat, Mersin, Ankara ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, eşleriyle örgütün sohbetlerine katıldıkları iddia edilen 8 kadın gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkartılan 1 şüphelinin ise hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.
Sivas'a getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.
Selahattin Demirtaş, FETÖ’yü suçladı: Çözüm sürecinin altını oydu
Mahkemede minik Alperen'in ailesini çıldırtan sözler!
Tillerson: YPG'ye hiç ağır silah vermedik
Şişme bebeğine sarılmış halde bulundu
Arkadaşına getirdiği ekmek arası dönerden öyle bir şey çıktı ki!
MHP'den bomba açıklama: 'C'de bir sır var
Soy ağacında yaşadıkları şaşkınlığı sosyal medyada paylaştılar
AA son dakika olarak duyurdu! Afrin'de yakalanan teröristten şok itiraf
Jet Fadıl hakim karşısında: Dolandıracağı yeni kişiler arıyor!
Yunan dergisinden çok ilginç yorum! Türk ordusunun silahı endişe yarattı
Galaxy S9'un teaser videoları ortaya çıktı! İşte fiyatı, kamera yetenekleri ve özellikleri
Musk uzaya gizli bir şey daha yollamış!
Bilim dünyasında müthiş keşif! Kanseri yok eden molekül bulundu
Okuyucu Yorumları 0 yorum