Eski Romanya Cumhurbaşkanı Iliescu hakkında dava

BÜKREŞ - (AA) - Romanya Savcılığı, 1989 devrimi sırasındaki ölümlerde rolü olduğu gerekçesiyle eski Romanya Cumhurbaşkanı Ion Iliescu hakkında "insanlığa karşı suç işlemekten" dava açtı.
Komünist lider Nikolay Çavuşesku'nun devrilmesinden sonra Romanya'nın ilk cumhurbaşkanı olan Ion Iliescu'nun, insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle bugün savcılıkta 1,5 saat ifade verdi.
1989'da Romanya’daki devrime liderlik yapan 88 yaşındaki Iliescu,1989-1996 ve 2000-2004 yılları arasında cumhurbaşkanlığı yaptı. Iliescu, 1989 devrimi sırasında ordunun kontrolünü eline geçirmek ve insanların ölümüne engel olmamakla suçlanıyor.
Davayı "saçmalık" olarak nitelendiren Iliescu, bunun "demokrasi ve özgürlük için mücadele eden insanların hatırasına saldırı" olduğunu öne sürdü.
Romanya'da 1989 devrimi sırasında 1100 kişi hayatını kaybetmişti.
Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis geçen hafta Iliescu'nun yargılanmasına yönelik askeri savcılığın talebini onaylamış ve savcılık da soruşturma başlatmıştı.
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