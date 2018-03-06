Eski Rus casusun İngiltere'de bilinmeyen maddeye maruz kaldığı iddiası

LONDRA (AA) - ABD ile Rusya'nın 2010 yılında takas ettiği casuslardan Sergey Skripal'in, İngiltere'de bilinmeyen bir maddeye maruz kaldığı iddia edildi.

İngiliz yayın kurumu BBC, geçen pazar günü 66 yaşındaki bir erkek ile 33 yaşındaki bir kadının adanın güneybatısında Wiltshire bölgesindeki alışveriş merkezinde bilinçsiz halde bulunması üzerine harekete geçildiğini hatırlatarak, söz konusu erkeğin Skripal olduğunun öğrenildiğini bildirdi.

Wiltshire'da yerleşik Skripal'in bilinmeyen bir maddeye maruz kalmasının ardından yoğun bakımda tutulduğunu öne süren BBC, kuruma konuşan bir görgü tanığının, söz konusu kişilerin "çok güçlü bir şey almış gibi göründüklerini" söylediğini aktardı.

İngiliz polisinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, olayın soruşturulduğu ve herhangi bir suç işlenip işlenmediğinin belirlenmesi için çalışmaların devam ettiği duyuruldu. Polis, çiftin kimliklerini henüz açıklamazken, gözle görülür herhangi bir yaraları bulunmadığını kaydetti.

Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006 yılında Sergey Skripal'e 13 yıl hapis cezası vermişti. 2010 yılında ABD'de tutuklanan 10 Rus ajan, Avusturya'nın başkenti Viyana'ya götürülmüş ve Rusya'nın casuslukla suçlayıp hapse mahkum ettiği 4 kişi ile takas edilmişti. Takas sonrası serbest bırakılan emekli Rus albay Skripal, daha sonra İngiltere'ye sığınmıştı.