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Eski Rus casusun sinir sistemini etkileyen kimyasala maruz kalması

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2018 23:31 | Son Güncelleme

İngiliz polisi, eski Rus ajan Skripal'in sinir sistemini etkileyen kimyasala maruz kalmasıyla ilgili soruşturmada 240'tan fazla görgü tanığı tespit etti - Rus ajanın 2012'de ölen eşi Ludmila'nın da mezarı otopsi için açıldı

LONDRA (AA) - İngiliz polisi, eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızının bilinçlerini yitirmiş şekilde bulunmasının ardından başlattığı soruşturmada 240’tan fazla tanığı dinlerken, ajanın daha önce hayatını kaybeden eşinin mezarı da otopsi için açıldı.

İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd, Salisbury kentinde bir alışveriş merkezi önünde bilinçlerini yitirmiş olarak bulunan Skripal ile kızı Yulia’nın sinir sistemini etkileyen bir kimyasal ile zehirlendiği şüphesiyle başlatılan soruşturmada, polisin 240’tan fazla görgü tanığı tespit ettiğini açıkladı.

Acil durum kabine toplantısının (COBRA) ardından konuşan Rudd, hükümetin olayın aslının ortaya çıkarılmasına yönelik soruşturmaya geniş kaynak ayırdığını kaydetti.

Terörle mücadele polisinin yanı sıra askeri birimlerin de dahil olduğu soruşturma kapsamında, Skirpal’in 2012'de ölen eşinin mezarı da "zehirlenmiş olabileceği" şüphesiyle otopsi için açıldı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Ludmila Skripal'in ölüm belgesinde ölüm nedeni olarak kanser gösteriliyor ancak Skripal'in komşuları, eski ajanın eşinin trafik kazasında öldüğünü söylüyor.

Salisbury’de Skripal soruşturmasında kilit önemi bulunan noktalar polis kordonunda tutulurken, Rus ajan ile kızının acil servise taşındığı karantina altındaki ambulans da bugün askeri bir araçla adı açıklanmayan bir yere nakledildi.

Öte yandan Salisbury Bölge Hastanesinde tedavileri süren Skripal ile kızının durumlarının ciddiyetini koruduğu ancak istikrarlı olduğu açıklandı.

Soruşturma kapsamında Salisbury'de 250 terörle mücadele polisinin yanı sıra 180 İngiliz askerinin görevlendirildiği belirtildi.

Dışişleri Bakanı Boris Johnson, hafta içinde yaptığı açıklamada, Skripal olayında Rusya’nın sorumluluğunun tespit edilmesi halinde "güçlü karşılık" vereceklerini söylemişti.

İngiliz polisi baba ve kızın bir alışveriş merkezi önünde bilinçsiz şekilde bulunduğu bankın yanı sıra bölgedeki bir restoran ile bir barı kordona almıştı. Polis, soruşturmanın devamında Skripal’in evini, arabasını ve taşındığı ambulansı da güvenlik kordonuna almıştı.

- Takas edilen casus

Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006 yılında Sergey Skripal'e 13 yıl hapis cezası vermişti.

Skripal, 2010 yılında ABD’nin tutukladığı 10 Rus ajanı ile Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer almıştı.

Daha sonra İngiltere’ye gelen Skripal’in, Salisbury’de düşük profilli bir yaşam sürmeye başladığı belirtiliyor.

Rusya, Skripal’in 1990’lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz dış istihbarat servisi MI6’e, Rusya’nın Avrupa’daki casuslarının kimliklerini de ifşa ettiğini öne sürmüştü.

- Eski Rus ajanı Litvinenko'nun zehirlenmesi

MI6 için çalışan bir diğer eski KGB ajanı Alexander Litvinenko, Londra'da bir otelde çayına karıştırılan radyoaktif Polonyum-210 maddesinden zehirlenerek 2006 yılında, 43 yaşında hayatını kaybetmişti.

Rusya, İngiltere’nin kimliklerini tespit ettiği suikastçıları İngiltere'ye iade etmeyi reddetmiş, olay iki ülke ilişkilerinde gerginliğe neden olmuştu.

Litvinenko'nun ölümüyle ilgili İngiltere'deki soruşturmayı yürüten bağımsız komisyon tarafından hazırlanan raporda, Polonyum-210'un sadece devlet imkanlarıyla üretildiğine işaret edilerek Litvinenko'nun, iki eski Rus ajanı tarafından zehirlendiği kanaatine varıldığı ifade edilmişti.

Raporda, "Litvinenko'yu öldüren FSB operasyonu, muhtemelen FSB Başkanı Nikolay Patrushev ve Başkan Putin tarafından onaylandı." ifadesi dikkati çekmişti.

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