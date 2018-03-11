Eski Rus casusun sinir sistemini etkileyen kimyasala maruz kalması

LONDRA (AA) - Eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızının bilinçlerini yitirmiş şekilde bulunmasının ardından yapılan incelemede olay yerine yakın bir restoranda sinir sistemini etkileyen kimyasalın kalıntılarının bulunduğu belirtildi.

İngiliz yayın kurumu BBC, Skripal ile kızı Yulia’nın Salisbury kentinde bir alışveriş merkezi önünde bilinçlerini yitirmiş olarak bulunmalarının ardından yapılan incelemede olay yerine yakın "Zizzi" adlı bir restoranda sinir sistemini etkileyen kimyasal maddenin kalıntılarına ulaşıldığını duyurdu.

Rus ajan ve Skripal ile kızı Yulia’nın alışveriş merkezi önünde bilinçlerini yitirmiş olarak bulunmalarından yaklaşık iki saat önce bu restoranda yemek yedikleri ifade edildi.

Haberde restoranda incelemelerin sürdüğü, Rus ajan Skripal ve kızıyla aynı saatlerde restoranda yemek yiyen kişilerin ise herhangi bir sağlık probleminin olmadığı kaydedildi.

İngiliz polisi, daha önce soruşturma kapsamında Salisbury'de 250 terörle mücadele polisinin yanı sıra 180 İngiliz askerinin görevlendirildiği açıklamıştı.