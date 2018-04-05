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Eski savcı İlhan hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 16:49 | Son Güncelleme

FETÖ üyeliği ile yargılanan eski savcı İlhan, ByLock uygulamasının yüklü olduğu telefonun kayınvalidesi adına kayıtlı olduğu söyledi

Eski Karabük savcısı Mehmet İlhan'ın, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği iddialarıyla yargılandığı davaya devam edildi.

İlhan, Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu bulunduğu Bolu T Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. İlhan'ın avukatı Musa Savaşlı duruşmada hazır bulundu.

Önceki celsede alınan ara kararlar gereği dosyaya gelen evrakların okunmasının ardından beyanı sorulan İlhan, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söyledi.

ByLock kullanmadığını savunan ve söz konusu programa ilişkin kayıtları kabul etmeyen İlhan, ByLock kullanıldığı öne sürülen telefon numarasının kayınvalidesinin üzerine kayıtlı olduğunu savundu. İlhan, ByLock içeriklerine müdahale edilip edilmediğinin tespitini talep etti.

Darbecileri lanetlediğini kaydeden Mehmet İlhan, "28 Şubat darbesinden büyük zarar gördüm. Meslek lisesini bitirdim, bu nedenle 4-5 sene üniversiteye giremedim." dedi.

Avukat Savaşlı da müvekkilinin 21 aydır tutuklu bulunduğunu, eşinin ise psikolojik sorunlar yaşadığını belirterek, tahliye talebinde bulundu.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, İlhan'ın tutukluluk halinin devamına hükmederek tanıkların dinlenmesi için davayı 22 Mayıs'a bıraktı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Mehmet İlhan

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