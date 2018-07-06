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Eski Siirt Belediye Başkanı Bakırhan'a hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 20:42 | Son Güncelleme

Bakırhan'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan da 1 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verildi

SİİRT (AA) - Eski Siirt Belediye Başkanı Tuncer Bakırhan'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan da 1 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Bakırhan, Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Savunmasını yapan Tuncer Bakırhan, üzerine atılı suçları reddederek, beraat talebinde bulundu.

Avukatları da Bakırhan'ın terörist cenazelerine katılmakla dini vecibelerini yerine getirdiğini savunarak, mahkemeden müvekkillerinin beraatine karar verilmesini talep etti.

Sanık avukatlarının savunmalarının tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti duruşmaya kısa bir ara verdi. Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanık Tuncer Bakırhan'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan ise 1 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.

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