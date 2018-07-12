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Eski Sırp askerlere savaş suçundan 82 yıl hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 17:38 | Son Güncelleme

Bosna'daki savaşta Boşnak ve Hırvat sivillere yönelik savaş suçları işledikleri gerekçesiyle 5 eski Sırp asker toplam 82 yıl hapse mahkum edildi

SARAYBOSNA (AA) - Bosna'daki savaşta (1992-1995) Boşnak ve Hırvat sivillere yönelik savaş suçları işledikleri gerekçesiyle 5 eski Sırp askere toplam 82 yıl hapis cezası verildi.

Bosna Hersek Mahkemesinde görülen "Marjanovic ve diğerleri" davasında karar açıklandı.

Mahkeme, 1992 yılının haziran ayında, ülkenin kuzeyindeki Teslic beldesinde yaşayan Boşnak ve Hırvat halka yönelik savaş suçlarını işledikleri gerekçesiyle Dragan Marjanovic, Sasa Gavranovic, Vitomir Devic ve Zoran Sljuk'a 17'şer, Dragomir Kezunovic'e ise 14 yıl hapis cezası verdi.

Kararın açıklamasında, Marjanovic'in savaşta Sırp Cumhuriyeti Ordusu (VRS) Teslic Birliği Komutanı olarak görev yaptığı, diğer isimlerin de bu birliğin mensupları olduğu ifade edildi.

Kararda, Boşnak ve Hırvat sivillerin evlerinden sürgün edildiği belirtilirken, Gavranovic, Devic ve Sljuk'un esir aldıkları 28 sivili Marjanovic'in talimatı ile kurşuna dizdikleri, Kezunovic'in de bu suça dolaylı olarak iştirak ettiği kaydedildi.

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