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Eski siyasetçiden şok öneri: Ramazan ayını Aralık'a sabitleyelim!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 07:17 | Son Güncelleme

Eski siyasetçi Besim Tibuk, oruç ve hac ibadetiyle ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.

Eski siyasetçi Besim Tibuk, oruç ibadetinin sağlığa faydasının olmadığını iddia ederek yazın sıcakta oruç tutmanın zor olduğunu belirtti. Tibuk, Ramazan orucunun Aralık ayına alınmasını ve o ayda tutulması gerektiğini söyledi.

Hac ibadeti içinde konuşan Tibuk, bu sene Hac zamanının Ağustos ayına denk geldiğini ve orada insanların çok zorlanacağını belirterek Hac zamanının değiştirilmesi gerektiğini belirtti.

Besim Tibuk daha önce de "Ofsaytı kaldıralım kaleleri büyütelim" önerisinde bulunmuştu.

BESİM TİBUK KİMDİR?

Besim Tibuk, 1945 yılında Rize'nin Fındıklı ilçesinin Arılı köyünde doğdu. İlk öğrenimini Murgul'da, orta öğretimini Kars, Artvin ve İzmit'te tamamladı. 1962 yılında aldığı AFS bursu ile Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek liseyi burada okudu. 1968 senesinde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Bunun yanında İşletme İktisadi Enstitüsü'nde yüksek lisans eğitimi gördü. 1964'de tercüman rehber olarak turizm sektörüne girdi.

Öte yandan birçok seyahat acentesinde müdürlük yaptı. 1974 senesinde Net Turizm'i kurdu. Demokrat Parti'nin kurulmasında da büyük rol oynayan Tibuk, İstanbul İl Başkanlığı'nda görevler üstlendi. 26 Temmuz 1994'te arkadaşlarıyla birlikte Liberal Demokratik Parti'yi kurdu. Fakat seçimlerde LDP'nin düşük oy alması sebebiyle genel başkanlıktan istifa ederek makamını Ercan Çalı'ya bıraktı.

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan ORUÇ besim tibuk

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