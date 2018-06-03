"Eski stadyum yıkılacak yerine Millet Bahçesi yapılacak"

ESKİŞEHİR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Eski stadyum yıkılacak yerine ABD'deki Central Park'tan daha güzel Millet Bahçesi yapılacak. Hayırlı olsun." dedi.

Eskişehir Vilayet Meydanı'nda Orman Genel Müdürlüğünce verilecek iftar öncesi 62 milyon liralık yatırımla yapımı tamamlanan 8 tesisin açılışını yapan Eroğlu, törene katılanların ramazan ayını tebrik etti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

Eskişehir Teknik Üniversitesinin (ETÜ) açılmasının kent için önemli olduğunu ifade eden Eroğlu, "Ben İstanbul Teknik Üniversitenin en eski öğrencilerinden biriyim. Eskişehir'de kurulacak teknik üniversite için ne gerekiyorsa bakanlık olarak elimizden gelen tüm yardımı göstereceğiz. 62 milyon liralık yatırımla yapımı tamamlanan 8 tesisin açılışını yaptık. Eskişehir'e büyük yatırımlar yapıldı. Eski stadyum yıkılacak yerine ABD'deki Central Park'tan daha güzel Millet Bahçesi yapılacak. Hayırlı olsun." diye konuştu.

Okunan ezanın ardından etkinliğe katılanlar Vilayet Meydanı'nda düzenlenen iftar programında oruçlarını açtı.

