HÜSEYİN YEŞİLKAVAK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Bursa, Eskişehir, Trabzon, Gaziantep, Konya, Samsun ve Ordu'da eski statların bulunduğu alanlar, "Millet Bahçesi" olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün TRT canlı yayınında, dün de Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Seçim Beyannamesi ve Aday Tanıtım Toplantısı'nda "Bazı illerimizde 'Millet Bahçeleri' kuracağız." sözlerinin ardından gözler ülke genelindeki eski statlara çevrildi. Birçok kentte yeni statların yapılmasının ardından atıl durumda kalan eski statlara belediyeler tarafından "Millet Bahçeleri'' kurulacak. "Millet Bahçesi" oluşturulacak bazı iller şöyle: - Bursa Atatürk Stadı Yapımı için 1926 yılında Atatürk'ün bizzat kendisinin bin lira bağışta bulunması, hem 1948 yılından bu yana resmi törenlere hem de Bursaspor'un şampiyonluk başta olmak üzere elde ettiği birçok başarıya ev sahipliği yapması nedeniyle ketin tarihinde ayrı bir önemi bulunan Bursa Atatürk Stadyumu, Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan 45 bin kişilik yeni stadın tamamlanmasının ardından 2017 yılının başlarında yıkıldı.

Eski stattaki 50 bin metrekarelik alan, aynı yılın ikinci yarısından itibaren gerçekleştirilen düzenleme ve yeşillendirme çalışmalarıyla park haline getirildi. Çevre düzenlemeleri ve yeşillendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından eski stadyum, "Millet Bahçesi'' olarak Bursalılara hizmet vermeye devam edecek. - Eskişehir Atatürk Stadı Eskişehir'de spor müsabakalarına 1953 yılından itibaren yaklaşık 15 bin seyirci kapasitesiyle hizmet veren Atatürk Stadyumu, yaklaşık 33 bin kişilik yeni stadyumun geçen yıl tamamlanması sonucu atıl kaldı. Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Stadyumu'na ihtiyaç kalmayınca yerine meydan ve ''Millet Bahçesi'' yapılması kararlaştırıldı. Toplam 56 bin 400 metrekare olarak projelendirilen meydanda yeşil alan, otopark ve rekreasyon alanları bulunacak, sosyal hizmetler sunan yapılar yer alacak. Millet Bahçesi'nde muhtelif çiçekler ve endemik bitkiler yen alacak. Anketle vatandaşın istekleri de sorulan alan, Türkiye'nin en büyük kent meydanlarından biri olacak.

- Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı Trabzon'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin açılmasının ardından faaliyeti sonlanan ve yeni stadın yapım sözleşmesi gereği Toplu Konut İdaresi Başkanlığına (TOKİ) devredilen Ortahisar ilçesine bağlı Hızırbey Mahallesi'ndeki Hüseyin Avni Aker Stadı'nın yıkım işi Kasım 2017'de başladı. Yıkım işleri tamamlanan eski stadın bulunduğu 63 bin metrekare büyüklüğündeki alana "Millet Parkı" yapılması planlanıyor.

Şehrin belleğinde önemli bir yere sahip stadın hafızalarda yer etmiş izlerinin korunarak, Trabzonlulara daha konforlu, yaşanabilir ve fonksiyonel park yapılması hedefleniyor. - Gaziantep Kamil Ocak Stadyumu Gaziantep'te yıllarca futbolun kalbi olarak nitelendirilen Kamil Ocak Stadyumu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yerini, çocuklardan gençlere ve kadınlara kadar toplumun tüm kesimlerinin yararlanabileceği sosyal bir alana bırakacak. Dönemin spordan sorumlu Devlet Bakanı Kamil Ocak tarafından 44 yıl önce yaptırılan, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nın yanı başındaki stat, geçen yıl Gaziantep Arena'nın hizmete sunulmasıyla atıl duruma düştü.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla stadın bulunduğu bölgeyi faydalı bir alana dönüştürmek için çalışmalar yapıyor. Stadın yıkılmasıyla elde edilecek alanda caminin yanı sıra kütüphane ve gençlerin de yararlanacağı sosyal alan oluşturulması planlanıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AA muhabirine,100 dönümlük kent meydanının, daha yaşanabilir olması adına tasarım yaptıklarını söyledi. Kentsel tasarımı gerçekleştirecek görevlilere tüm teknik ve zemin etütleriyle ilgili bilgileri verdiklerini belirten Şahin, "Valilik binasını da taşıyarak bu alanın yaşayan bir meydan olmasını istiyoruz. Çocukların burada bir yaşam alanı oluşturmasını ve kadınların yeşil bir doku içinde vakit geçirebilmesini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı. Şahin, mevcut kent meydanının istedikleri boyutlarda olmadığını dile getirerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ve takibiyle aslında elimiz çok güçlendi. 100 dönümlük çok büyük bir alanı, nasıl bir cennet bahçesine dönüştüreceğiz, bunun planını yapıyoruz." diye konuştu.

- Konya Atatürk Stadyumu Konya'nın merkez Meram ilçesinde 1950 yılında hizmete açılan Atatürk Stadyumu, uzun yıllar farklı spor dallarındaki müsabakalara ev sahipliği yaptı. Atiker Konyaspor'un yeni stadyumunun 2014 yılında faaliyete geçmesinin ardından kentin Spor Toto 2. Lig'de mücadele eden diğer takımı Anadolu Selçukspor'un karşılaşmalarının oynandığı eski stadyum, kentin işlek bölgesinde bulunuyor. Kurulduğundan bu yana 68 yıldır spor camiasına hizmet veren yaklaşık 100 bin metrekarelik alan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği müjdeyle "Millet Bahçesi" olarak halkın kullanımına açılacak. Eski stadyum alanında Büyükşehir Belediyesi tarafından bir süre önce başlatılan düzenleme çalışmaları halen devam ediyor. Çalışmalara alan içindeki Konya'nın hafızalarında yer alan spor salonunun yıkımıyla başlandı. - Samsun 19 Mayıs Stadyumu Samsun'un merkez Canik ilçesinde 1975 yılında hizmete açılan 19 Mayıs Stadyumu, uzun yıllar farklı spor dallarındaki müsabakalara ev sahipliği yaptı. Samsunspor'un yeni stadyumunun 2017 yılında faaliyete geçmesinin ardından atıl duruma düşen ve TOKİ'ye tapusuyla devredilen 102 bin 799 metrekare alan içindeki stadyumun çevresinde 2 suni çim sahası, güreş salonu, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü ve prefabrik ofisleri bulunuyor.

Stadyum ile hemen yanında bulunan 34 bin 533 metrekarelik alan, "Millet Bahçesi" olarak vatandaşların hizmetine sunulacak. - Ordu 19 Eylül Stadyumu Ordu'da da yeni stat inşaatının tamamlanmasının ardından mevcutta kullanılan 19 Eylül Stadyumu yıkılarak alana "Millet Bahçesi" oluşturulacak. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Ordu'da yeni stat inşaatına yaklaşık bir yıl önce başlandığını belirterek, "Yeni Ordu Stadı'nın inşasıyla eski stadyumun bulunduğu alanının tamamını halkın hizmetine açacağımızı belirtmiştik. Sayın Cumhurbaşkanımızdan projeyle ilgili müjde gibi açıklama geldi. Biz de eski stadyum alanına 'Millet Bahçesi' kuracağız." şeklinde konuştu.

Eski statlar "Millet Bahçesi" olacak

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Bursa, Eskişehir, Trabzon, Gaziantep, Konya, Samsun ve Ordu'da eski statların bulunduğu alanlar, "Millet Bahçesi"ne dönüştürülecek

1 / 7 Eski statlar "Millet Bahçeleri" olacak

2 / 7 Eski statlar "Millet Bahçeleri" olacak

3 / 7 Eski statlar "Millet Bahçeleri" olacak

4 / 7 Eski statlar "Millet Bahçeleri" olacak

5 / 7 Eski statlar "Millet Bahçeleri" olacak

6 / 7 Eski statlar "Millet Bahçeleri" olacak