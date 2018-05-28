Eski tabip albayın FETÖ'den yargılanmasına devam edildi

Sanık Ünlü'nün FETÖ ile bağlantısı olup olmadığını bilmediğini aktaran Çağdaş Y, "Murat Ünlü o dönem kollanıyordu. Spor hekimliği kadrosuna atandı.O dönem Metin İyidil ve İlhan Talu'nun personel atamalarında rolü büyüktü. Sanık TSK'da kimsenin kolay atanamayacağı yerlere atıldı." dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) yapılanmasında bulunduğu ve verdiği sahte raporlarla örgüt üyesi olmayan askeri öğrencilerin Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılmasına sebep olduğu iddia edilen eski tabip albay Murat Ünlü'nün "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasından yargılanmasına devam edildi.

Müşteki Yalçın G. ise halen GATA'da uzman doktor olarak çalıştığını ifade etti. Sanık Ünlü'nün geçici görevli olmasına rağmen askeri öğrencilerden birine 'askeri öğrenci olamaz' kararı verdiğini beyan eden Yalçın G, ancak sanığın FETÖ ile ilgili olumlu söylemlerine rastlamadığını aktardı.

Müşteki Cem B. de GATA'daki FETÖ yapılanmasına dair şahit olduklarını şöyle anlattı:

"O dönem hem GATA da hem de Kardiyoloji kliniğinde ciddi bir bölünmüşlük yaşanıyordu. Orada bir yapılanma vardı. Murat Ünlü, GATA dışında görev yapan bir arkadaşımızdı. Onlarca yayını çıktı. 2006 yılında işin merkezinde Şevket Balta'nın olduğu bir yayın grubu vardı. GATA gibi bir akademik ortamda örgütlenme yayın ağıyla olur.

Bu yayın ağı sayesinde FETÖ'cüler yönetmeliğin açıklarından faydalanarak dört yıl gibi akademik camiada oldukça kısa bir sürede niteliksiz ancak puanlamada çok ciddi avantaj sağlayan, dünya üzerinde bile hiçbir profesörün sayısal olarak ulaşamayacağı yayına sahip oldular."

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ünlü'nün "tutuklu bulunduğu süre" ve mevcut delil durumunu" dikkate alarak adli kontrol şartıya tahliyesine karar verdi.

