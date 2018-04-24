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Eski TBMM Başkanı Arınç: "Aktif siyasi hayatta bulunmaya niyetim yok. Ama aktif siyasi hayatın dışında da bu ülke için yapılacak çok önemli hizmetler ve çok önemli görevlerin de olduğuna inanıyorum."

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 19:41 | Son Güncelleme

Eski TBMM Başkanı Arınç: "Aktif siyasi hayatta bulunmaya niyetim yok. Ama aktif siyasi hayatın dışında da bu ülke için yapılacak çok önemli hizmetler ve çok önemli görevlerin de olduğuna inanıyorum."

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