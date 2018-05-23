Eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin:

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, "Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi, Türkiye’yi dünya devletleriyle rekabet edecek konuma getiriyor." dedi.
Şahin, partisinin Karabük İl Başkanlığı tarafından verilen iftara katıldı.
Burada konuş Şahin, 24 Haziran seçimlerinin önemine değinerek artık hükümet kurma sorunlarının kalmadığını söyledi.
Türkiye'nin 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçeceğini dile getiren Şahin, Cumhurbaşkanı seçilecek yani başkan olacak kişinin hükümeti kurup hemen çalışmalara başlayacağını ve bunun da işleri daha çok hızlandıracağını vurguladı.
24 Haziran'da AK Parti'ye meydan okuyanlara en güzel cevabı vereceklerini belirten Şahin, şöyle devam etti:
"24 Haziran'da bir şey daha yapacağız. Meydan okumaya sandıkta en güzel cevabı vereceğiz. 17 Mart 2015 tarihinde Amerika’ya gidip hemen dönen ve Meclis'te konuşan dönemin HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş grup konuşmasında bir dakika konuştu ve indi. Konuşmasında 'Recep Tayyip Erdoğan, HDP’liler var oldukça seni başkan seçtirmeyeceğiz.' dedi ve bunu üç defa tekrarladı. Bu sadece kendisinin temennisi değildi. Bu uluslararası şer odaklarının da bir temennisi ve beklentisiydi. Bunu Selahattin Demirtaş’a söylettiler. Şimdi bu meydan okumaya 24 Haziran'da milletçe cevap vereceğiz. Sandığa gittiğimizde diyeceğiz ki, 'Sen meydan okudun, biz de Recep Tayyip Erdoğan’ı yüksek bir oyla onu cumhurbaşkanı seçerek bu milletin önünü 2023’lere, 2053’lere, 2071’lere kadar açacak bir süreci başlatacağız' diyeceğiz."
- "Çoğunluğu oluşturmalıyız"
24 Haziran'da sadece Cumhurbaşkanlarını, yani başkanlarını seçmeyeceklerini, aynı zamanda güçlü bir yönetim ve güçlü bir meclis seçeceklerini vurgulayan Şahin, "Cumhurbaşkanımızın gönderdiği kanun tasarılarını komisyon ve genel kurulda değerlendirdikten sonra hemen kabul edecek çoğunluğu oluşturmalıyız.” diye konuştu.
Seçimlerde aday adayı olmadığını hatırlatan Şahin, "Bana çokça mesaj geliyor. 'Başkanım seni aday listesinde göremedik.' Zaten ben aday adayı başvurusu yapmadım. Uzun süredir siyasetin içindeyim zaten. Karabük’e, ülkeye hizmet etmek sadece milletvekili olmaktan geçmez. Dolayısıyla biz her zaman vekil olsak ta olmasak ta Karabük’ün, ülkemizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Bu kardeşiniz milletvekili olmadan öncede Karabük’e birçok yönde hizmet etti. Partimiz bize ne görev verirse onları yapacağız." ifadelerini kullandı.
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- "Seçim hepimize hayırlı olsun"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı açık ara oyla başkan yapmak için çalışacaklarını dile getiren Şahin, şunları kaydetti:
"Karabük ile ilgili bir sorun olduğunda kapımız herkese açık ve hizmet etmeye devam edeceğiz. Eski meclis başkanı olarak bana tahsis edilen odada hizmetimize devam edeceğiz. Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi, Türkiye’yi dünya devletleriyle rekabet edecek konuma getiriyor. Savunma sanayiyi kurarak Türkiye’yi muhtaç etmekten kurtarmaya çalışıyor. Bu yüzden önünü kesmek istiyorlar. Bu yüzden Recep Tayyip Erdoğan'sız, AK Parti'siz seçim istiyorlar. Ama onların ne istediği önemli değil, halkımızın isteği önemli. Şimdiden seçim hepimize hayırlı olsun."
AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal da konuşmasında, partisine hizmet etmeye devam edeceğini, seçimlerden açık ara farkla galip çıkacaklarının altını çizdi.
İftar yemeğine, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Mescier, ilçe belediye başkanları, AK Parti Karabük milletvekili adayları Cumhur Ünal, Niyazi Güneş ve Tuğba Yeğin, AK Parti Karabük milletvekili aday adayları, sivil toplum örgütü başkanları, çok sayıda davetli ve partililer katıldı.
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