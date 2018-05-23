Eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin:

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, "Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi, Türkiye’yi dünya devletleriyle rekabet edecek konuma getiriyor." dedi.

Şahin, partisinin Karabük İl Başkanlığı tarafından verilen iftara katıldı.

Burada konuş Şahin, 24 Haziran seçimlerinin önemine değinerek artık hükümet kurma sorunlarının kalmadığını söyledi.

Türkiye'nin 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçeceğini dile getiren Şahin, Cumhurbaşkanı seçilecek yani başkan olacak kişinin hükümeti kurup hemen çalışmalara başlayacağını ve bunun da işleri daha çok hızlandıracağını vurguladı.

24 Haziran'da AK Parti'ye meydan okuyanlara en güzel cevabı vereceklerini belirten Şahin, şöyle devam etti:

"24 Haziran'da bir şey daha yapacağız. Meydan okumaya sandıkta en güzel cevabı vereceğiz. 17 Mart 2015 tarihinde Amerika’ya gidip hemen dönen ve Meclis'te konuşan dönemin HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş grup konuşmasında bir dakika konuştu ve indi. Konuşmasında 'Recep Tayyip Erdoğan, HDP’liler var oldukça seni başkan seçtirmeyeceğiz.' dedi ve bunu üç defa tekrarladı. Bu sadece kendisinin temennisi değildi. Bu uluslararası şer odaklarının da bir temennisi ve beklentisiydi. Bunu Selahattin Demirtaş’a söylettiler. Şimdi bu meydan okumaya 24 Haziran'da milletçe cevap vereceğiz. Sandığa gittiğimizde diyeceğiz ki, 'Sen meydan okudun, biz de Recep Tayyip Erdoğan’ı yüksek bir oyla onu cumhurbaşkanı seçerek bu milletin önünü 2023’lere, 2053’lere, 2071’lere kadar açacak bir süreci başlatacağız' diyeceğiz."