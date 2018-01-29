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Eski TBMM Danışma Meclis Üyesi Dikmen vefat etti

GÜNCEL HABERLERİ | 29.01.2018 18:00 | Son Güncelleme 58 dakika önce

Eski TBMM Danışma Meclisi Üyesi Ali Dikmen hayatını kaybetti.

Dikmen'in cenazesi, çarşamba günü Denizli'deki Delikli Çınar Yeni Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Denizli Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Denizli'nin Çal ilçesinde 1924'te doğan Dikmen, Harp Okulu ve Kara Harp Akademisinden mezun oldu.

Edirne 3'üncü Mekanize Tümen Komutanlığı yapan Dikmen, 1981-1983 yıllarında Danışma Meclisi Edirne Üyeliği görevini yürüttü. Dikmen, evli ve 1 çocuk babasıydı.

(AA)

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