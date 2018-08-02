HABER

Eski teğmen Kotan'ın "FETÖ" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 17:08 | Son Güncelleme

Erzurum'da, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasında yer aldığı iddia edilen eski teğmen Ahmet Kotan'ın yargılanmasına başlandı

Erzurum'da, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasında yer aldığı öne sürülen eski teğmen Ahmet Kotan'ın yargılanmasına başlandı.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Kotan ile avukatı Bilgin Ertaş katıldı.

Sanık Kotan savunmasında, hiç kimsenin yönlendirmesi olmadan, hayellerinin peşinden koşarak askerlik görevine kavuştuğunu kaydetti.

Hakkında beyanda bulunan kişilerin soruları çalmak suretiyle ve örgütün yönlendirmesi ile askerlik görevine başlamış kişilerken kendisinin söz konusu askeri lise sınavından elenmesine rağmen yine kendi azmi ile bu sınavları kazandığını anlatan Kotan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu görevi icra eden ve çocukluğumdan beri terörle mücadele etme konusundaki hayalimi gerçekleştiren birisiyim. Bu düşüncelere sahipken ve hiçbir zaman gözümü kırpmadan ülkemizi bölmeye çalışan teröristlerle sıcak çatışmalara da girerek mücadele ederken şimdi karşınızda terör örgütü suçlamasıyla yargılanmaktan derin üzüntü duymaktayım."

Kotan, örgüt mensuplarının kullandığı telefon hatlarından arandığına ilişkin iddialara da değinerek, kesinlikle örgüt imamı ile görüşmediğini savundu.

Suçlamaları reddeden Kotan, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Kotan'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalarda askeri personelden sorumlu sivil imamların kendi cep telefonları ile askeri personeli aramadıkları, aralarındaki irtibatın tespit edilmesini engellemek amacıyla farklı şekillerde iletişim kurdukları ve bu yöntemlerden birinin umuma açık yerlerde kontörlü veya ankesörlü telefon kullanmak olduğu kaydediliyor.

Farklı soruşturmalarda itirafta bulunan sanıkların beyanları üzerine başlatılan soruşturmada Erzurum'da belirlenen iş yerlerinin sabit hatlarının HTS kayıtlarının incelendiği aktarılan iddianamede, sanık eski teğmen Ahmet Kotan'ın bu sabit hatlardan aranmasının tespit edilmesi üzerine askeri mahrem yapılanma içerisinde bulunduğundan hakkında soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.

İddianamede, tanık olarak beyanına yer verilen M.S.K, Kotan'ın "Musab" kod adını kullandığını, 2010-2011 arasında Erzurum'da FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanması içerisinde askeri okullara öğrenci hazırlayan evlerde bu kişi ile birlikte kaldıklarını ve 2011-2015 arasında Kara Harp Okulu döneminde sorumlu imamların yaptıkları toplantıya katıldıklarını anlattığı aktarılıyor.

Kotan'ın örgütün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasında kod adı ile üye statüsünde bulunduğu vurgulanan iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.

PARTNERSeks robotu fabrikasından görülmemiş fotoğraflarSeks robotu fabrikasından görülmemiş fotoğraflar
İYİ Parti'den hükümete Trump Towers'a el koyun çağrısı! İYİ Parti'den hükümete Trump Towers'a el koyun çağrısı!
Bilecik'te çimento fabrikasına karpuzlu tepkiBilecik'te çimento fabrikasına karpuzlu tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
askeri mahrem yapılanma Erzurum FETÖ

En Çok Okunan Haberler

Yazın en sıcak günleri kapıda! Türkiye 'eyyam-ı bahur' etkisine girecek

Yazın en sıcak günleri kapıda! Türkiye 'eyyam-ı bahur' etkisine girecek

Bornoz şakası Adana'yı karıştırdı!

Bornoz şakası Adana'yı karıştırdı!

BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme

BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme

TC Kimlik numarasının sırrı!

TC Kimlik numarasının sırrı!

Risk çok yüksek! Türkiye her an felaketi yaşayabilir

Risk çok yüksek! Türkiye her an felaketi yaşayabilir

'Eşinle nasıl ilişkiye girdim' sözünü duydu, sonrası korkunç!

'Eşinle nasıl ilişkiye girdim' sözünü duydu, sonrası korkunç!

İlginizi Çekebilir

'Eşinle nasıl ilişkiye girdim' sözünü duydu, sonrası korkunç!

'Eşinle nasıl ilişkiye girdim' sözünü duydu, sonrası korkunç!

Yazın en sıcak günleri kapıda! Türkiye 'eyyam-ı bahur' etkisine girecek

Yazın en sıcak günleri kapıda! Türkiye 'eyyam-ı bahur' etkisine girecek

ABD'nin yaptırım kararına Türkiye'den peş peşe tepkiler

ABD'nin yaptırım kararına Türkiye'den peş peşe tepkiler

Dolar tarihi rekor kırdı! CHP'den ilk tepki geldi!

Dolar tarihi rekor kırdı! CHP'den ilk tepki geldi!

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce'den ilk 'imza' açıklaması!

Muharrem İnce'den ilk 'imza' açıklaması!

ÖSYM 2018 YKS tercih kılavuzu: Tercihler ne zaman ve nasıl yapılacak? Sonuçlar ne zaman ilan edilecek?

ÖSYM 2018 YKS tercih kılavuzu: Tercihler ne zaman ve nasıl yapılacak? Sonuçlar ne zaman ilan edilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan en yüksek devlet memuru atamasını yaptı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan en yüksek devlet memuru atamasını yaptı!

İYİ Parti'den hükümete Trump Towers'a el koyun çağrısı!

İYİ Parti'den hükümete Trump Towers'a el koyun çağrısı!

Nusret'e bir şok daha! İstinye Park Nusr-Et mühürlendi!

Nusret'e bir şok daha! İstinye Park Nusr-Et mühürlendi!

CHP'de kritik gün! CHP'li muhalifler noter tasdikli imza sayısını açıkladı!

CHP'de kritik gün! CHP'li muhalifler noter tasdikli imza sayısını açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.