Erzurum'da, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasında yer aldığı öne sürülen eski teğmen Ahmet Kotan'ın yargılanmasına başlandı.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Kotan ile avukatı Bilgin Ertaş katıldı.

Sanık Kotan savunmasında, hiç kimsenin yönlendirmesi olmadan, hayellerinin peşinden koşarak askerlik görevine kavuştuğunu kaydetti.

Hakkında beyanda bulunan kişilerin soruları çalmak suretiyle ve örgütün yönlendirmesi ile askerlik görevine başlamış kişilerken kendisinin söz konusu askeri lise sınavından elenmesine rağmen yine kendi azmi ile bu sınavları kazandığını anlatan Kotan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu görevi icra eden ve çocukluğumdan beri terörle mücadele etme konusundaki hayalimi gerçekleştiren birisiyim. Bu düşüncelere sahipken ve hiçbir zaman gözümü kırpmadan ülkemizi bölmeye çalışan teröristlerle sıcak çatışmalara da girerek mücadele ederken şimdi karşınızda terör örgütü suçlamasıyla yargılanmaktan derin üzüntü duymaktayım."

Kotan, örgüt mensuplarının kullandığı telefon hatlarından arandığına ilişkin iddialara da değinerek, kesinlikle örgüt imamı ile görüşmediğini savundu.