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Eski terminal, köy ve ilçe garajına dönüştürülüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2018 15:06 | Son Güncelleme

Bingöl Belediyesinin, eski şehirlerarası otobüs terminalini ilçe ve köy garajı dönüştüreceği bildirildi.

Eski terminal, köy ve ilçe garajına dönüştürülüyor

Bingöl Belediyesinin, eski şehirlerarası otobüs terminalini ilçe ve köy garajı dönüştüreceği bildirildi. Terminaldeki işyerlerinin kiralama ihale süreci tamamlandıktan sonra çarşı merkezindeki 520 minibüs terminale taşınarak, trafikte büyük oranda rahatlama sağlanacağı aktarıldı.
Bingöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü’nden yapılan açıklamada, İnönü Mahallesi’nde bulunan eski şehirlerarası otobüs terminalinin köy ve ilçe garajına dönüştürüleceği belirtildi.
Belediye Başkanlığınca kent trafiğini rahatlatmak, köy ve ilçe garajlarını tek çatı altında toplamak amacıyla alınan kararın il trafik komisyonunda oy çokluğuyla kabul edildiği belirtilen açıklamada, terminaldeki bakım onarım çalışmalarının tamamlanarak kullanışlı hale getirildiği ifade edildi.
Eski otobüs terminalinde bulunan 18 işyeriyle birlikte yeni şehirlerarası otobüs terminalindeki 3 işyerinin kiraya verileceği belirtilen açıklamada, encümence alınacak kararın ardından ihaleye çıkılacağı ifade edildi.
Bilet acentesi, kahvehane, büfe, berber ve bay bayan wc’lerin 3 yıllığına kiraya verileceği aktarılan açıklamada, “Gerekli hazırlıklar tamamlandıktan sonra terminalde bulunan işyerleri açık arttırma usulüyle ihale edilecektir. İhale katılmak isteyenler, önümüzdeki süreçte yayınlanacak ihale metnindeki hükümlükleri yerine getirdikten sonra ihaleye katılabilecektir” denildi.
Encümen kararı ve ihale sürecinin bir ayda tamamlanmasının amaçlandığı ifade edilen açıklamada, ilçe ve köy garajlarının terminale taşınmasıyla birlikte çarşı merkezindeki trafiğin rahatlayacağı vurgulandı.
Açıklamada, “İl genelinde, ilçe ve köylere yolcu taşımacılığı yapan D-KM plakalı 520 minibüs bulunmaktadır. Yapılan teknik incelemede, sayıca belirtilen minibüslerin kooperatif ve garaj yönetimince belirlenen tarihler aralığında sırayla çalıştığı dolayısıyla gün içerisinde çalışan minibüslerin terminal alanına sığacağı tespit edilmiştir. Taşınma işleminin tamamlanmasına müteakip yoğunluk oluşması halinde terminal yanında bulunan eski karakol alanı depolama alanı olarak düzenlenecektir. Belediyemizce alınan ve il trafik komisyonunca onaylanan kararın ilimize hayırlı olmasını temenni ederiz” denildi.

Eski terminal, köy ve ilçe garajına dönüştürülüyor

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