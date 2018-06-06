Duruşmada, bilirkişi raporundaki eksik hususlarının giderilmesi talebiyle TMSF'ye gönderilen yazıya cevap verildiği belirtilerek, yazıda, "Raporda belirtilen belgelerden bazılarının kurum kayıtlarında bulunmasının mümkün olmadığı, temin edilenlerin ise yazı ekinde gönderildiği, diğer belgelerin temini için kurum arşivinde araştırmaların devam ettiği" kaydedildi.

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 15. duruşmaya, sanıklar Fethi Çalık, Nazım Barış Cağcağ, Deniz Bozkurt ve İsmail Murat Çağatay katıldı. Diğer sanıkları avukatlarının temsil ettiği duruşmada, müdahil kurumlar TMSF, Rumeli Çimento, Mavi Turizm ve Telsim AŞ'nin avukatları da hazır bulundu.

"Dosyada eklerindeki belge ve bilgiler itibarıyla saptanan sorumlulukların, sanıklardan Fethi Çalık için 4 milyon 226 bin 878 lira, Celal Sadıkoğlu için 3 milyon 847 bin 961 lira, Yaşar Akgün ve Deniz Bozkurt için ayrı ayrı 3 milyon 179 bin 561 lira, Serdal Can için 453 bin 245 lira ve Barış Cağcağ için de 10 bin lira olduğu kanısına varılmıştır. Fethi Çalık için 8 milyon 131 bin 57 lira olmak üzere toplam 38 milyon 406 bin lira iade edilmiştir."

Sanık ve sanık avukatlarına, dosyaya sunulan bilirkişi raporuyla ilgili beyanları soruldu.

Söz alan sanıklardan Fethi Çalık, görev süresi içerisinde herhangi bir usulsüzlük olmadığını belirterek, "Uzan Grubu'na atanan Oğuz Akyüz, daha sonra zaten FETÖ'den atıldı. Bu kişinin tutmuş olduğu raporlar üzerine hakkımızda suç isnatları yapıldı. Daha sonra bu kişi zaten yetkili olduktan sonra hakkımızda raporlar düzenlendi." dedi.

Çalık'ın avukatı Elif Arslan da TMSF'den gelen yazıyı inceleyip beyanda bulunacaklarını belirterek, yeniden bilirkişi raporu alınmasına karar verilmesi durumunda, eksik olan, konusunda uzman olanların da heyete dahil edilmesini talep etti.