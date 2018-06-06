İSTANBUL (AA) - Eski TMSF Başkan Yardımcısı Fethi Çalık'ın da aralarında bulunduğu 13 sanığın, Uzan Grubu'ndan el konulan lüks yatların satış sürecinde haksız yere ödeme yaptıkları iddiasıyla yargılanmalarına devam edildi.
İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 15. duruşmaya, sanıklar Fethi Çalık, Nazım Barış Cağcağ, Deniz Bozkurt ve İsmail Murat Çağatay katıldı. Diğer sanıkları avukatlarının temsil ettiği duruşmada, müdahil kurumlar TMSF, Rumeli Çimento, Mavi Turizm ve Telsim AŞ'nin avukatları da hazır bulundu.
Duruşmada, bilirkişi raporundaki eksik hususlarının giderilmesi talebiyle TMSF'ye gönderilen yazıya cevap verildiği belirtilerek, yazıda, "Raporda belirtilen belgelerden bazılarının kurum kayıtlarında bulunmasının mümkün olmadığı, temin edilenlerin ise yazı ekinde gönderildiği, diğer belgelerin temini için kurum arşivinde araştırmaların devam ettiği" kaydedildi.
- Bilirkişi raporundan
Mahkemeye bir önceki celse sunulan bilirkişi raporunun sonuç bölümünde, sanıkların "zimmet" sorumluluklarıyla ilgili şu değerlendirme yapıldı:
"Dosyada eklerindeki belge ve bilgiler itibarıyla saptanan sorumlulukların, sanıklardan Fethi Çalık için 4 milyon 226 bin 878 lira, Celal Sadıkoğlu için 3 milyon 847 bin 961 lira, Yaşar Akgün ve Deniz Bozkurt için ayrı ayrı 3 milyon 179 bin 561 lira, Serdal Can için 453 bin 245 lira ve Barış Cağcağ için de 10 bin lira olduğu kanısına varılmıştır. Fethi Çalık için 8 milyon 131 bin 57 lira olmak üzere toplam 38 milyon 406 bin lira iade edilmiştir."
Sanık ve sanık avukatlarına, dosyaya sunulan bilirkişi raporuyla ilgili beyanları soruldu.
Söz alan sanıklardan Fethi Çalık, görev süresi içerisinde herhangi bir usulsüzlük olmadığını belirterek, "Uzan Grubu'na atanan Oğuz Akyüz, daha sonra zaten FETÖ'den atıldı. Bu kişinin tutmuş olduğu raporlar üzerine hakkımızda suç isnatları yapıldı. Daha sonra bu kişi zaten yetkili olduktan sonra hakkımızda raporlar düzenlendi." dedi.
Çalık'ın avukatı Elif Arslan da TMSF'den gelen yazıyı inceleyip beyanda bulunacaklarını belirterek, yeniden bilirkişi raporu alınmasına karar verilmesi durumunda, eksik olan, konusunda uzman olanların da heyete dahil edilmesini talep etti.
Sanık Deniz Bozkurt, "TMSF'nin ve Uzan Grubu'nun talimatlarına göre işlemler yapılmıştır. Beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.
Diğer sanık ve avukatları da bazı sanıklar yönünden dosyanın ayrılmasını, yeniden bilirkişi raporu alınmasını, turizm ve hukuk konusunda uzmanların da bilirkişi heyetinde yer almasını isteyerek, beraat kararı verilmesini talep etti.
Müdahil TMSF avukatı Hüseyin Karaahmetoğlu, bilirkişi raporunda eksik olan belgelerin TMSF tarafından mahkemeye sunulduğunu belirterek, bilirkişinin eksik kalan değerlendirmesinin bu belgeler ışığında tamamlanmasını istedi.
Müdahil şirketler Rumeli Çimento, Mavi Turizm ve Telsim AŞ'nin avukatı Devrim Tevfikoğlu, sanık ve sanık avukatlarının talep ve beyanlarını kabul etmediklerini anlatarak, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.
- Ek bilirkişi raporu alınacak
Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, TMSF yazısı ve ekindeki belgeleri inceleyip yazılı beyanda bulunmak isteyen sanıklara 30 gün süre verilmesine hükmetti.
Uygun görülen 30 günlük süreden sonra dosyanın önceki bilirkişi heyetine gönderilmesine karar veren heyet, rapora karşı sunulan itirazlar ile TMSF'den yeni gelen belgeler ışığında ek bilirkişi raporu alınmasını da hükme bağladı.
Mahkeme heyeti, duruşmayı 22 Ekim'e erteledi.
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- İddianameden
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklardan Fethi Çalık'ın suç tarihinde TMSF Başkan Yardımcısı ve Uzan Grubu Ortak Yönetim Kurulu Başkanı, Deniz Bozkurt'un ise yine Uzan Grubu Ortak Yönetimi'ne ait şirketlerin Genel Müdürü olduğu belirtiliyor. İddianamede diğer sanık Celal Levent Sadıkoğlu'nun ise Levent Yatçılık Turizm ve Ticaret AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı olduğu ifade ediliyor.
İddianamede, Fethi Çalık ve Deniz Bozkurt'un suç tarihinde kendi görevleri gereği zilliyeti kendilerine devredilmiş olan ve gözetimiyle yükümlü oldukları TMSF denetimindeki şirketlerin maddi kaynaklarını ihalesiz ve usulüne uygun teklif alınmaksızın yapılan işlemlerle, geçmişe dönük yönetim kurulu kararları ve sözleşmeler düzenlemek, abartılı ve gerçeği yansıtmayan faturalarla ödemeler yapmak, ödemelerin gizlenmesine yönelik faturalar düzenlenmesi şeklinde zimmetin açığa çıkmasını önleyici hileli davranışlarda bulundukları anlatılıyor.
Sanıklar Çalık ve Bozkurt'un, sanık Levent Sadıkoğlu ile hareket ederek kamu zararına yol açtıkları ve Sadıkoğlu lehine haksız kazanç sağladıkları öne sürülen iddianamede, Fethi Çalık, Deniz Bozkurt ile ödemenin yapıldığı Sadıkoğlu'nun, "zimmet" suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor. Ayrıca birleşen dava dosyalarının iddianamesinde sanık Yusuf Adıgüzel ve Yaşar Akgün ile 4 sanık hakkında da benzer suçlardan hapis cezası talep ediliyor.
Farklı mahkemelerde görülen davaların, İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosya ile birleştirilmesine karar verilmişti.
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