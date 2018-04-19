Eski Trabzon Garnizon Komutanı Dalgıç'ın yargılanması

Tanık Altınsoy'un, "1993 yılında Ankara'da FETÖ'ye ait evde, sivil bir imamın, aralarında Bahadır Dalgıç ile başka teğmenlerin de bulunduğu toplantılar düzenlediği" şeklindeki ifadelerini hatırlatan Mahkeme Başkanı, sanığa "Bizden sorumlu mahrem imam bizden himmet istedi. Ben verdim ama diğer arkadaşların ne kadar verdiklerini bilmiyorum. 1993-1994 yılları arasında Ankara'da, FETÖ/PDY mahrem yapılanması içinde aynı evde birlikte kaldık ve toplantılara katıldık." yönündeki beyanlarını hatırlattı.

Mahkeme Başkanı, tanık ifadeleri doğrultusunda Dalgıç hakkında yeniden hazırlanan iddianame ile tanıklar İbrahim Altınsoy, Doğan Yavaş ve Kara Kuvvetleri mahrem imamlarından Halil Çamur'un sanık hakkındaki ifadelerini okudu.

Duruşmaya, Başbakanlık adına avukat Duygu Öksüz ile Dalgıç'ın avukatı ve yakınları katıldı.

Kara Kuvvetleri "mahrem imamları"ndan olan Halil İbrahim Çamur'un, mahrem imamlığını yaptığı Dalgıç'la birçok kez telefonda görüştüğünün tespit edildiğini aktaran Mahkeme Başkanı, sanığın FETÖ/PDY tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine yerleştirildiğini, Halil İbrahim Çamur ile irtibat kurduğunu, örgüt hiyerarşisi içerisinde yer aldığını ve örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda hareket ederek terör örgütü üyeliği suçunu işlediğinin belirlendiğini söyledi.

Tutuklu sanık Dalgıç ise hakkında hazırlanan yeni iddianameye ilişkin sağlıklı savunma yapabilmek için mahkemeden talep ettiği bilgi ve belgelerin eline ulaşmadığını belirterek, bu bilgi ve belgeler eline ulaştıktan sonra savunma yapacağını kaydetti.

Çankırı Adliyesinden duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılması beklenen tanık Altınsoy'un duruşma esnasında beklemeyerek çıkması nedeniyle beyanı alınamadı.

Cumhuriyet savcısı ve avukatların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, tanıkların bir sonraki duruşmada dinlenmesine ve Dalgıç'ın tahliye talebinin reddine karar vererek duruşmayı erteledi.