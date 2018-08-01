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Eski TRT çalışanlarına FETÖ'den hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 12:52 | Son Güncelleme

FETÖ'ye üye oldukları gerekçesiyle yargılanan eski TRT çalışanlarının davasında 10 sanığa 6 yıl 3 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası verildi - Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen bir sanığa verilen 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası için hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlaştırıldı - Bir sanığın bütün suçlamalardan beraat ettiği davada, 9 kişinin dosyası ayrıldı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle görevlerinden ihraç edilen 20 eski TRT çalışanın yargılandığı davada, 10 sanığa 6 yıl 3 aydan, 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası verildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu ve tutuksuz sanıkları ile yakınları ve avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal, sanık ve avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını tamamladıklarını belirterek, müzekkere arası verdi.

Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Hasan Taşar, Hasan Hüseyin Örs ve İbrahim Halil Öztürkeri'yi "silahlı terör örgütüne üyelikten" 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanık Özden Kınık'a aynı suçtan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası veren mahkeme, söz konusu sanıkların hükümle birlikte tutukluluk hallerinin de devamını kararlaştırdı.

Tutuksuz sanıklardan Kemal Erdem, Hasan Basri Erden, Mehmet Ali̇ Öget, Mustafa Ünal'ın 7 yıl 6, İdris Selçuk'un ise 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmalarına hükmeden mahkeme, yargılama aşamasından etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen sanık A.F'ye 1 yıl 6 ay 22 hapis cezası için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Tutuksuz sanık Hanife Sayılır'ın bütün suçlamalardan beraat ettiği davada, sanıklar Cavit Atasever, Cihangir Çetin, Hüsamettin Kıroğlu, Murat Kirti, Mustafa Altıntaş, Mustafa Beyhan, Mustafa Yazkan, Osman Zeybek ve Servet Dağ'ın dosyaları ayrıldı.

Bu sanıkların yargılanmalarına devam edilecek.

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eski TRT çalışanı FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü

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