Eski TRT yöneticisi Böken'e FETÖ'den mahkumiyet

Eski TRT Haber ve Spor Dairesi Başkan Yardımcısı, eski TRT Haber Kanal Koordinatörü Ali Ahmet Böken, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Böken ve avukatı ile müdahil TRT'nin avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı Necati Kayaközü, önceki celsede verdiği ve sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını istediği görüşünü tekrarladı.

Böken, esas hakkındaki savunmasında, milyonlarca insanın önünde mesleğini icra ettiğini, suç işlemediğini savundu. ByLock kullanmadığını söyleyen Böken, KakaoTalk programını kullandığını ancak bunun da örgütsel faaliyet için olmadığını öne sürdü.

Sanık avukatı da müvekkilinin beraatı yönünde savunma yaptı.

Son sözü sorulan Böken, "Ülkeye hizmet etmekten başka bir şey yapmadım" dedi.

Mahkeme, Böken'i "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırırken, tutukluluğunun devamına hükmetti.