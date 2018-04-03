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Eski TRT yöneticisi Böken'e FETÖ'den mahkumiyet

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 12:41 | Son Güncelleme

Eski TRT Haber ve Spor Dairesi Başkan Yardımcısı ve TRT Haber Kanal Koordinatörü Ali Ahmet Böken, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı

Eski TRT Haber ve Spor Dairesi Başkan Yardımcısı, eski TRT Haber Kanal Koordinatörü Ali Ahmet Böken, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Böken ve avukatı ile müdahil TRT'nin avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı Necati Kayaközü, önceki celsede verdiği ve sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını istediği görüşünü tekrarladı.

Böken, esas hakkındaki savunmasında, milyonlarca insanın önünde mesleğini icra ettiğini, suç işlemediğini savundu. ByLock kullanmadığını söyleyen Böken, KakaoTalk programını kullandığını ancak bunun da örgütsel faaliyet için olmadığını öne sürdü.

Sanık avukatı da müvekkilinin beraatı yönünde savunma yaptı.

Son sözü sorulan Böken, "Ülkeye hizmet etmekten başka bir şey yapmadım" dedi.

Mahkeme, Böken'i "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırırken, tutukluluğunun devamına hükmetti.

Savcı Kayaközü, esas hakkındaki görüşünde, Böken'in 1994'te terör örgütünün yayın organlarından Zaman gazetesinde muhabir olarak çalışmaya başladığını, örgüte ait Samanyolu Haber'de haber yayın yönetmenliği görevini yürütürken 2009'da TRT'ye geçtiğini, kurumda hızla yükseldiğini, TRT Haber ve Spor Dairesi Başkan Yardımcısı, TRT Haber Kanal Koordinatörlüğü görevleri yaptığını belirtmişti.

Sanığın bundan sonra TRT'nin haber ve yayınlarını terör örgütünün amacı doğrultusunda şekillendirdiğini kaydeden savcı, Böken'in telefonlarında örgütün haberleşme programı ByLock ile örgüt mensuplarınca kullanılan KakaoTalk programını kullandığını, Bank Asya'daki hesabına da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatından sonra para yatırdığını ifade etmişti.

Kayaközü, Böken'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istemişti.

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Ali Ahmet Böken FETÖ hapis silahlı terör örgütü

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