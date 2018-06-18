Eski TÜBİTAK çalışanına FETÖ üyeliğinden hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) jandarma astsubay öğrencilerinden sorumlu olduğu ileri sürülen ve meslekten ihraç edilen TÜBİTAK çalışanı Gökhan Nas, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Nas ve avukatı katıldı.
Mahkeme Başkanı Muhammed Yavuz, dava dosyasına gelen evrakı okudu.
Cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapan Nas, suçlamaları kabul etmediğini söyledi.
FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u ve örgüt içinde "İhsan" kod adını kullandığına ilişkin suçlamaları da kabul etmeyen Nas, hakkındaki tanık ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.
TÜBİTAK'ta uzman olarak görev yaparken haksız yere meslekten ihraç edildiğini savunan Nas, "Hayatımın hiçbir döneminde yasa dışı hiçbir örgüte üye olmadım. İddianamedeki jandarma astsubay öğrencilerinin sorumlusu olduğuma dair suçlamaları da kabul etmiyorum. Ben kimseye 'abilik' yapmadım." dedi.
Sanık avukatının savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Nas'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.
Hükümle birlikte sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
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