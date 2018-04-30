Eski tümgeneral Günbatar'a darbe girişimi davasında beraat

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Sağlık ve GATA Komutan Vekili olan ve darbecilerin sözde atama listesinde "Halkbank Genel Müdürü" olarak gösterilen eski tümgeneral Halit Günbatar'ın darbe girişimiyle ilgili suçlardan yargılandığı davada beraatine hükmedildi.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Günbatar ve avukatı Ümit Kara ile müdahil Başbakanlığın avukatı Seçil Gül katıldı.

Duruşmada, 15 Temmuz 2016'da TSK Sağlık ve GATA Komutanı olan emekli Korgeneral Ömer Paç tanık olarak dinlendi.

Paç, suç tarihinde izinde olduğunu, olayları Günbatar'dan telefonla öğrendiğini anlattı. Günbatar'a GATA'ya intikal ederek gerekli tedbirleri almasını emrettiğini, onun da bunu yerine getirdiğini ifade eden Paç, Günbatar'ın gece boyunca kendisinin verdiği emirleri yerine getirdiğini kaydetti.

Paç, soru üzerine Günbatar'ın darbe lehine eylemine tanık olmadığını bildirdi.

Yine tanık olarak dinlenen GATA Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Mehmet Kadri Daneyemez de soru üzerine Günbatar'ın, olay gecesi, "devlet otoritesinin tesisi yönünde çabalarına şahit olduğunu" bildirdi.