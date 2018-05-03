Eski tümgenerale FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapis cezası

"Aleyhimde tanıklık yapan kişi, terörist başı Gülen'in beni çok yakından tanıdığını ve sevdiğini, zengin bir kadınla evlenmeme aracılık ettiğini rahmetli eniştesinden duyduğunu söyledi. Benim eşimin babası terzidir. Mütevazı bir hayat sürmektedir. Eşimle görücü usülüyle evlendik. Ayrıca bir diğer iddia da Dubai'ye kaçtığım yönünde. Ben Türkiye'ye dönmek için Dubai'ye gittim. Bu durum birlikte çalıştığım askerlerden öğrenilebilir."

Bakır'ın esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasının ardından söz alan sanık avukatı da müvekkilinin suçsuz olduğunu öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl hapis cezası vererek tutukluluğunun devamını kararlaştırdı.

