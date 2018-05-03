HABER

Eski tümgenerale FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 19:03 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında ortaya çıkan sözde "sıkıyönetim listesinde" göreve devam edeceği belirtilen Afganistan'daki Türk Gücü Komutanı eski tümgeneral Bakır, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında ortaya çıkan sözde "sıkıyönetim listesinde" göreve devam edeceği belirtilen Afganistan'daki Türk Gücü Komutanı eski tümgeneral Mehmet Cahit Bakır, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Bakır, avukatı ve yakınları katıldı.

Duruşmada Mahkeme Başkanı Ahmet Nazmi Alp, dava dosyasına gelen evrakları okudu. Ardından son savunması için söz alan sanık Bakır, darbe girişimine katılmadığını, FETÖ'cü olmadığını, aksine Atatürk ilke ve inkılaplarına gönülden bağlı bir subay olduğunu öne sürdü.

"FETÖ'cü olsaydım Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı görevimi sürdürür, Afganistan'a gönderilmezdim." diyerek savunma yapan Bakır, örgütün sıkıyönetim listesinde adı geçen birçok kişinin tutuksuz yargılandığını kendisinin ise yaklaşık 2 yıldır tutuklu olduğunu belirtti.

İddinamede geçen tanık beyanlarını da kabul etmediğini ifade eden Bakır, sözlerine şöyle devam etti:

"Aleyhimde tanıklık yapan kişi, terörist başı Gülen'in beni çok yakından tanıdığını ve sevdiğini, zengin bir kadınla evlenmeme aracılık ettiğini rahmetli eniştesinden duyduğunu söyledi. Benim eşimin babası terzidir. Mütevazı bir hayat sürmektedir. Eşimle görücü usülüyle evlendik. Ayrıca bir diğer iddia da Dubai'ye kaçtığım yönünde. Ben Türkiye'ye dönmek için Dubai'ye gittim. Bu durum birlikte çalıştığım askerlerden öğrenilebilir."

Bakır'ın esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasının ardından söz alan sanık avukatı da müvekkilinin suçsuz olduğunu öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl hapis cezası vererek tutukluluğunun devamını kararlaştırdı.

İYİ Parti'den Bahçeli'nin sözlerine sert yanıt!İYİ Parti'den Bahçeli'nin sözlerine sert yanıt!
Büyük operasyon! Çok sayıda isim hakkında yakalama kararıBüyük operasyon! Çok sayıda isim hakkında yakalama kararı
Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltıKripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi eski tümgeneral Mehmet Cahit Bakır FETÖ karar

En Çok Okunan Haberler

Furkan Kızılay yeniden Survivor'da

Furkan Kızılay yeniden Survivor'da

Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül'e çağrı

Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül'e çağrı

Tramvayda insanlık dersi veren genç Iraklı çıktı

Tramvayda insanlık dersi veren genç Iraklı çıktı

Anketçi İbrahim Uslu'dan CHP'li Muharrem İnce tweeti!

Anketçi İbrahim Uslu'dan CHP'li Muharrem İnce tweeti!

Emekli ikramiyeleri o tarihte ödenecek!

Emekli ikramiyeleri o tarihte ödenecek!

İşte AK Parti'den adaylık başvurusu yapmayan vekiller! Erdoğan'ın talimatına uymadılar!

İşte AK Parti'den adaylık başvurusu yapmayan vekiller! Erdoğan'ın talimatına uymadılar!

İlginizi Çekebilir

Tramvayda insanlık dersi veren genç Iraklı çıktı

Tramvayda insanlık dersi veren genç Iraklı çıktı

'Şerife Boz' tartışması büyüyor: Rölyefi ortaya çıktı

'Şerife Boz' tartışması büyüyor: Rölyefi ortaya çıktı

Konya merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu! 70 kişi hakkında yakalama kararı

Konya merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu! 70 kişi hakkında yakalama kararı

Tivibu çöktü mü? Tivibu'ya ne oldu?

Tivibu çöktü mü? Tivibu'ya ne oldu?

Şok iddia: MOSSAD suikast listesine ekledi

Şok iddia: MOSSAD suikast listesine ekledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Alaattin Saral kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Sarallar kimdir, nerelidir?

Alaattin Saral kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Sarallar kimdir, nerelidir?

Alaattin Saral yakalandı!

Alaattin Saral yakalandı!

İstanbul sis altında! Hava sıcaklığı 10 derece birden düşecek

İstanbul sis altında! Hava sıcaklığı 10 derece birden düşecek

Fatih Portakal'dan dikkat çeken CHP tweeti!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken CHP tweeti!

Tramvayda insanlık dersi veren genç Iraklı çıktı

Tramvayda insanlık dersi veren genç Iraklı çıktı

Taksicilerin UBER'e karşı yeni hamlesi: 'Lüks' otobüs

Taksicilerin UBER'e karşı yeni hamlesi: 'Lüks' otobüs

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.