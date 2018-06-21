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Eski Türkiye Güzeli'nin "yatak odasının dinlenmesi" davası 

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 12:13 | Son Güncelleme

İSTİNAF Mahkemesi, yerel mahkemenin, yatak odasının prizine sim kart takarak yatak odasını dinlediği gerekçesi ile eski Türkiye güzeli Sinem Sülün’ün eski eşi Mustafa Yüksel ve kayınpederi ile kayınvalidesine verdiği 3’er yıl 9’ar aylık hapis cezasını kaldırmıştı.

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) İSTİNAF Mahkemesi, yerel mahkemenin, yatak odasının prizine sim kart takarak yatak odasını dinlediği gerekçesi ile eski Türkiye güzeli Sinem Sülün’ün eski eşi Mustafa Yüksel ve kayınpederi ile kayınvalidesine verdiği 3’er yıl 9’ar aylık hapis cezasını kaldırmıştı. Yeni karar oluşturan İstinaf Mahkemesi, Sinem Sülün’ün eski eşi Mustafa Yüksel’in beraatine, Sülün’ün kayınvalidesi Hikmet Birsen Yüksel ve kayınpederi Sami Yüksel’i 2’şer yıl 6’şar ay 15’er gün hapis cezasına çarptırdı.

Eski Türkiye güzeli Sinem Sülün’ün 2015 yılında yaptığı şikayet üzerine, boşandığı eşi Mustafa Yüksel, kayınvalidesi Hikmet Birsen Yüksel ve kayınpederi Sami Yüksel hakkında, “Kişiler arasında aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek” suçundan soruşturma başladı.

Yatak odasında üçlü prize takılı sim kartlar üzerinden ortam dinlemesi yapıldığı tespiti üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mustafa Yüksel, Hikmet Birsen Yüksel ve Sami Yüksel hakkında iddianame düzenlendi.

YEREL MAHKEME ÜÇ SANIĞA DA 3'ER YIL 9'AR AY CEZA VERDİ

İddianame İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkeme iddianameyi kabul ederek sanıkları yargılamaya başladı. 1 Aralık 2016 tarihli duruşmada karar verildi. Mahkeme, Sinem Sülün’ün eski eşi Mustafa Yüksel, kayınvalidesi Hikmet Birsen Yüksel ve kayınpederi Sami Yüksel’i, “Zincirleme kişiler arasında aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek” suçundan mahkum etti. Her üç sanık da 3’er yıl 9’ar ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanıklar hakkında iyi hal indirimine gitmedi.

KARAR İSTİNAFA TAŞINDI

Sanıkların avukatları bu kararı İstinaf mahkemesine taşıdı. Dosyanın gönderildiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi’nde görülen karar duruşmasına, Sinem Sülün ve avukatı Nilüfer Ergin ile sanıkların Avukatı Osman Hacıbekiroğlu katıldı. Önceki celselerde verdiği esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayan İstinaf Savcısı Ahmet Akkaya, Mustafa Yüksel’in beraatine, diğer iki sanığın ise cezalandırılmasın yönünde görüş bildirdi.

Her üç sanığın atılı suçu işlediğini söyleyen Sinem Sülün’ün avukatı Nilüfer Ergin, yerel mahkemenin kararının onanmasını istedi. Sanıkların yurt dışında olduğunu öğrendiklerini söyleyen Avukat Ergin, sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasını talep etti.

Sanıkların avukatı Osman Hacıbekiroğlu, “Bir kişiyi dinlemek isterseniz bu yatak odası olmaz, oturma odası olur. Böyle bir cihaz salona konulur. Çünkü yatak odasında dinleyecek bir şey yoktur. Burada olsa olsa çocuğunu korumak ve merak duygusu saikiyle dinlenmenin yapıldığı kabul edilmelidir. Kaldı ki böyle bir şey olsa dahi hiçbir yerde kullanılmamıştır. Anne mesaj çekmeyi dahi bilmemektedir. Ceza verilen şahıslar 65 yaşında şahıslardır. İlk derece mahkemesi yanlış bir karar vererek Türkiye’de görülmemiş bir ceza miktarına hükmetmiştir. Bizce suç oluşmamıştır. Eğer daireniz aksi yönde düşünüyor ise müvekkilimin lehine olan hükümlerin uygulanmasını istiyoruz” dedi.

ESKİ EŞİ BERAAT ETTİ KAYINVALİDESİ VE KAYINPEDERİ CEZA ALDI

Avukat Hacıbekiroğlu’nun, “Burada olsa olsa çocuğunu korumak ve merak duygusu saikiyle dinlenmenin yapıldığı kabul edilmelidir. Kaldı ki böyle bir şey olsa dahi hiçbir yerde kullanılmamıştır” sözü üzerine araya giren mahkeme başkanı Hasan Dicle, “Saikiyle derken böyle bir şey olduğunu kabul ediyor musunuz” dedi. Bunun üzerine Hacıbekiroğlu, “Hayır başkanım, ben orada değildim” dedi.

Duruşmaya kısa bir süre ara veren 19. Ceza Dairesi kararını açıkladı. İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nin kararını kaldıran Daire, "üzerine atılı suçu işlediğine dair şüpheden uzak delil bulunmadığı gerekçesiyle" Mustafa Yüksel’in beraatine, babası Sami Yüksel ve annesi Hikmet Birsen Yüksel’in ise, “Zincirleme olarak kişiler arasında aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek” suçundan 2’şer yıl 6’şar ay 25’er gün hapis cezası ile cezalandırdı. Daire, şikayetçi Sinem Sülün’ün Mustafa Yüksel’e verilen beraat kararına karşı Yargıtay’a itirazda bulunma hakkı olduğunu tutanağa geçti.

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