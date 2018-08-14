Eski ulaşım araçlarını minyatürleriyle geleceğe taşıyor

Abacı'nın yaptığı talikalar ve faytonlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Edirne Valiliği aracılığıyla üst düzey kişilere hediye olarak sunuluyor. \

Başarılı çalışmalarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatları Sanatçısı olan Özcan Abacı, motorlu araçların icadına kadar insan ve yük taşımacılığında kullanılan talika ve faytonların minyatürlerini yaparak geçmişin araçlarını yeni nesillere aktarıyor.

- Orijinallerin kopyası

Özcan Abacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amatörce ağaçlarla uğraşmaya başladığını, zaman içerisinde kendini geliştirdiğini söyledi.

Yapımı yaklaşık 1 ay süren bir talikanın (dört tekerlekli, yaylı, üstü kapalı at arabası) 5 kez küçültülmüş halini yaptığını anlatan Abacı, talika ve fayton maketlerinin birebir orijinalinin kopyası olduğunu söyledi.

Maketlerin yapımında da orijinalinde olduğu gibi çelik, deri ve ahşap kullandığını belirten Abacı, "Bu malzemelerin yanı sıra pirinç ve bakır kaynağı kullanıyorum. Maket fayton ve talikanın makaslarını gerçeğindeki gibi yaylanır şekilde yapıyorum. Elimizden geldiğince orijinaline sadık kalarak bu ürünleri yapıyoruz." dedi.

- "Talika ve fayton" Abdülhamit belgeselinde

Yaptığı sanat ürünlerini çeşitli fuarlarda sergilendiğini ve çeşitli etkinlikler için yenilerinin yapılmasının istendiğini anlatan Abacı, şunları kaydetti:

"Burada bizim için önemli olan para değil. Önemli olan tarihimize, kültürümüze ve değerlerimize gerçekten özveriyle yaklaşarak değer verilmesidir. Biz bunun çabasındayız. Geçmişte var olanları gelecek nesillerimize bir nebze de olsa bırakabilmektir amacımız. Yakın zamanda Abdülhamit belgeseli çekilmeye başlandı, tarihi bir belgesel olacak. Yapımcılar aradılar, maket faytona ihtiyaçları olduğunu belirttiler. Marangozlarının bunu yapmayı denediğini fakat başaramadıklarını anlattılar. Biz de bunu yapmayı seve seve kabul ettik. Faytonu hazırladık, belgeselde kullanılması için göndereceğiz. TRT'deki belgeselde yayınlanacak yaptığımız eserler. Bizim de bu tür yapımlarda ürünlerimizin, yaptığımız talikanın, faytonun yer alacak olmasının hem kendi açımdan hem de Edirne açısından büyük bir şans olduğunu düşünüyorum."