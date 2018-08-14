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Eski ulaşım araçlarını minyatürleriyle geleceğe taşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 11:19 | Son Güncelleme

Edirne'de 27 yıldır 1/5 ölçekli maketler yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatları Sanatçısı Özcan Abacı, talika ve fayton gibi eski ulaşım araçlarını minyatürlerini yaparak yeni nesillere aktarıyor - Ahşaptan talika, fayton ve gemi ile tarım aleti maketi yapan Abacı, çırak bulamamaktan yakınıyor - Abacı: - "Burada bizim için önemli olan para değil. Önemli olan tarihimize, kültürümüze ve değerlerimize gerçekten özveriyle yaklaşan değer verilmesidir"

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Edirne'de minyatür araç yapma sanatındaki ustalığı Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca tescillenen sağlık teknisyeni Özcan Abacı, ahşaba sanatsal dokunuşlar yaparak birbirinden güzel eserler ortaya koyuyor.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Uyku Bozuklukları Merkezi'nde sağlık teknisyeni olarak görev yapan 53 yaşındaki Özcan Abacı, hobi olarak 27 yıl önce başladığı sanatında kısa sürede ustalığını kanıtladı.

Başarılı çalışmalarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatları Sanatçısı olan Özcan Abacı, motorlu araçların icadına kadar insan ve yük taşımacılığında kullanılan talika ve faytonların minyatürlerini yaparak geçmişin araçlarını yeni nesillere aktarıyor.

Ulusal ve uluslararası etkinliklere katılan, müzelerde eserleri sergilenen ve çeşitli ödüller alan Abacı, minyatür maket sanatını aşkla sürdürüyor.

Abacı'nın yaptığı talikalar ve faytonlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Edirne Valiliği aracılığıyla üst düzey kişilere hediye olarak sunuluyor.
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- Orijinallerin kopyası

Özcan Abacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amatörce ağaçlarla uğraşmaya başladığını, zaman içerisinde kendini geliştirdiğini söyledi.

Yapımı yaklaşık 1 ay süren bir talikanın (dört tekerlekli, yaylı, üstü kapalı at arabası) 5 kez küçültülmüş halini yaptığını anlatan Abacı, talika ve fayton maketlerinin birebir orijinalinin kopyası olduğunu söyledi.

Maketlerin yapımında da orijinalinde olduğu gibi çelik, deri ve ahşap kullandığını belirten Abacı, "Bu malzemelerin yanı sıra pirinç ve bakır kaynağı kullanıyorum. Maket fayton ve talikanın makaslarını gerçeğindeki gibi yaylanır şekilde yapıyorum. Elimizden geldiğince orijinaline sadık kalarak bu ürünleri yapıyoruz." dedi.

- "Talika ve fayton" Abdülhamit belgeselinde

Yaptığı sanat ürünlerini çeşitli fuarlarda sergilendiğini ve çeşitli etkinlikler için yenilerinin yapılmasının istendiğini anlatan Abacı, şunları kaydetti:

"Burada bizim için önemli olan para değil. Önemli olan tarihimize, kültürümüze ve değerlerimize gerçekten özveriyle yaklaşarak değer verilmesidir. Biz bunun çabasındayız. Geçmişte var olanları gelecek nesillerimize bir nebze de olsa bırakabilmektir amacımız. Yakın zamanda Abdülhamit belgeseli çekilmeye başlandı, tarihi bir belgesel olacak. Yapımcılar aradılar, maket faytona ihtiyaçları olduğunu belirttiler. Marangozlarının bunu yapmayı denediğini fakat başaramadıklarını anlattılar. Biz de bunu yapmayı seve seve kabul ettik. Faytonu hazırladık, belgeselde kullanılması için göndereceğiz. TRT'deki belgeselde yayınlanacak yaptığımız eserler. Bizim de bu tür yapımlarda ürünlerimizin, yaptığımız talikanın, faytonun yer alacak olmasının hem kendi açımdan hem de Edirne açısından büyük bir şans olduğunu düşünüyorum."

- "Bu sanata çırak bulmak kolay değil"

Talika ve fayton yapan el sanatları ustası olarak çırak bulmakta zorlandığını anlatan Abacı, "Yaptığımız iş hem uzun sürede öğrenilecek hem de sabırla özveri gerektiren bir iş. Bu sanata çırak bulmak kolay değil. Uzun zamandır çıraksız şekilde, sanayideki atölyede maketlerimi yapıyorum. Bunu devam ettiren bir tek ben varım. Benden sonra ne olur gerçekten bilmiyorum." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ulusal ve uluslararası arenada düzenlediği yarışmalara katıldığını, ödüller ve sertifikalar aldığını aktaran Abacı, şöyle devam etti:

"Onur ve takdir belgelerim mevcut. TBMM'nin verdiği onur belgem mevcut. Yurt dışında düzenlenen fuarlara da katılıyorum. Özellikle Balkan ülkelerinde fayton ve talikalarımı sergiledik. El sanatlarımı Edirne'deki Sinagog Kültür Sanat Evi'nde sergiliyorum. Edirne Valimiz Günay Özdemir'e bize bu imkanı verdiği için teşekkürlerimi sunuyorum."

Abacı, 1/5 ölçekli talikanın Bakanlık tarafından somut olmayan kültürel miras listesinde hem il envanterine hem de ulusal envantere kaydının yapıldığını kaydetti.

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