AMMAN (AA) - Ürdün'ün İsrail sınırında 7 İsrail vatandaşını öldürdüğü gerekçesiyle 20 yılını hapiste geçirdikten sonra geçen yıl salıverilen Ürdünlü eski asker Ahmed ed-Dekamise, İsrail kaynaklı tehdit mesajı aldığını iddia etti.

Dekamise, AA muhabirine yaptığı açıklamada, WhatsApp üzerinden bugün yabancı bir numaradan İbranice tehdit mesajı aldığını ifade ederek, "Arkadaşlarıma mesajı gönderdim. Bana mesajın kaynağının siyonist oluşum olduğunu söylediler." dedi.

Mesajda İbranice "Seni unuttuğumuzu sanma. İntikam vakti yaklaştı." yazdığını belirten Dekamise, durumu Ürdün İstihbaratı ve Koruyucu Güvenlik birimlerine ilettiğini kaydetti.

Dekamise, 1997'de görev yaptığı Ürdün-İsrail sınırının El-Bakura bölgesinde namaz kıldığı sırada bir grup İsrailli genç kızın tacizine uğramış, olaydan rahatsızlık duyarak ateş açması sonucu kızlardan 7'si hayatını kaybetmiş, bazıları da yaralanmıştı.

Gözaltına alınarak mahkeme karşısına çıkarılan Dekamise hakkında müebbet hapis cezası (25 yıl) verilmişti.

Dekamise, 20 yılını hapiste geçirdikten sonra geçen yıl mart ayında tahliye edilmişti.

Ürdün'de hapiste geçirilen 9 ay bir yıl sayılıyor.