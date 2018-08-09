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Eski Uşak Belediye Başkanı Akçay'ın darbedilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 13:50 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

Eski Uşak Belediye Başkanı Erhan Akçay'ı darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan zanlılardan 2'si tutuklandı.

Önceki gün bir dernek binasında eski Uşak Belediye Başkanı Akçay'ı darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan U.S. ile M.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, O.O, M.Ç. ve S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, soruşturma kapsamında olayın azmettiricisi olarak aranan N.A. da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

N.A'nın Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Erhan Akçay, 1994-1999 yıllarında Uşak Belediye Başkanı olarak görev yapmıştı.

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adliye darp mahkeme polis

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