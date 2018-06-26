Eski vali FETÖ'den hakim karşısında

Eski Kütahya Valisi Kenan Çiftçi'nin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği iddiasıyla yargılandığı dava, dosyaya giren evrakların okunması ve avukat beyanının ardından 4 Ekim'e ertelendi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanık ve avukatı Enes Fatih Çiftçi hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı'nın bir önceki duruşmanın ara kararı gereği dosyaya giren evrakları okumasının ardından söz alan avukat Çiftçi, müvekkilinin BankAsya hesabında örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısının ardından bir artış olmadığının dosyaya giren raporla ortaya çıktığını söyledi.

Müvekkilinin, 15 Temmuz gecesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşları sokağa çıkmaya çağırdığını, kendisinin de elinde Türk bayrağıyla sokağa çıktığını belirten Çiftçi, müvekkili aleyhinde beyanda bulunan tanığın daha sonra bu ifadesini düzelttiğini bildirdi.

Avukatın beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık hakkında beyanı olan Hakan Karaaslan, Mustafa Koç, Mustafa Akta, Osman Nuri Kıcıroğlu, Birol Turan ve Mehmet Pınar'ın tanık olarak dinlenmesine hükmetti.

Sanık müdafisinin, 2015'te Tavşanlı Kaymakamı olarak görev yapan Numan Hatipoğlu'nun da tanık olarak dinlenmesi yönündeki talebini kabul eden heyet, davayı 4 Ekim'e erteledi.

