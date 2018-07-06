Eski vali Harput'a ev hapsi

FETÖ/PDY davasında 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu tutuklu 3 sanığın ilerleyen yaşları dolayısıyla 50'şer bin lira kefaletle tahliye edilmesi kararına itirazı değerlendiren bir üst mahkeme, Harput ve Ali Kemal Turhan'a ev hapsi verdi.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tutuklu sanıklardan Harput, Mehmet Ali Yayıkçı ve Turhan'ın, yaşlarının ilerlediği gerekçesiyle yurt dışı yasağı konularak 50'şer bin lira kefaletle tahliye edilmeleri kararına ilişkin başsavcılık ve Başbakanlık vekili avukatlar tarafından yapılan itiraz, Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirildi.
Mahkeme heyeti, değerlendirme sonucu Harput ve Turhan'a ev hapsi verilmesini kararlaştırdı. Heyet ayrıca diğer sanık Yayıkçı hakkında yapılan itirazı reddetti.
- Olay
Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, FETÖ/PDY'ye ilişkin aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş adamlarının da yer aldığı 14'ü tutuklu 60 sanığın yargılandığı davada, mahkeme heyeti, 4 Temmuz'da tutuklu sanıklardan Harput, Mehmet Ali Yayıkçı ve Ali Kemal Turhan'ın, yaşlarının ilerlediği gerekçesiyle yurt dışı yasağı konularak 50'şer bin lira kefaletle tahliye edilmelerine karar vermişti.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Başbakanlık vekili avukatlar ise dün tahliye kararına itirazda bulunmuştu.
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