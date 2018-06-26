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Eski vali yardımcısına FETÖ'den 7 yıl 6 ay hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 17:33 | Son Güncelleme

Eski Nevşehir Vali Yardımcısı Mustafa Ünaldı'ya, FETÖ üyeliği iddiasıyla yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Eski Nevşehir Vali Yardımcısı Mustafa Ünaldı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği iddiasıyla yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuksuz sanık Ünaldı ve avukatı katıldı.

Duruşmada bir önceki celse verdiği mütalaasını tekrarlayan savcı, Mustafa Ünaldı'nın terör örgütü üyeliğinden 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı savunma yapan Ünaldı, hiçbir terör örgütüyle ilgisinin bulunmadığını, suçsuz olduğunu savundu.

Mustafa Ünaldı'nın avukatı ise müvekkilinin İçişleri Bakanlığınca açığı alındıktan sonra, açığa alma kararına dayanılarak FETÖ üyeliği iddiasıyla yakalandığını söyledi.

Müvekkilinin ByLock kullandığı iddiasını da kabul etmeyen avukat, Ünaldı'nın bu programı kullandığına ilişkin MİT raporunun hukuki delil olamayacağını ifade etti.

Son sözü sorulan Mustafa Ünaldı, "Suçsuz olduğuma kesinlikle inanıyorum, beraatimi talep ediyorum." dedi.

Beyanların ardından hükmü açıklayan mahkeme heyeti, Mustafa Ünaldı'yı terör örgütü üyeliği suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanık, hüküm kesinleşinceye kadar yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

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Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi eski nevşehir vali yardımcısı

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