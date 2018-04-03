Eski Van Şehri gün yüzüne çıkıyor

Van’da Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından ‘Eski Van Şehri Kentsel Tasarım Müze Kent’ projesi istişare toplantısı gerçekleşti.

Van Büyükşehir Belediyesinde gerçekleşen toplantıya, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, Van Yüzüncü Yıl Üniverstesi (YYÜ) Öğretim Üyesi Şahabettin Öztürk, Müze Müdürü Erol Uslu, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Birim Başkanı Mehmet Emin Çakay, Eski Van Şehri, Kalesi ve Höyüğü Kazı Başkanı Doç. Dr. Erkan Konyar katıldı. Projenin tanıtım videosunun ardından bir açıklamada bulunan Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, amaçlarının Van şehrinin doğal güzelliklerini dünya ile paylaşmak, tarihi ve kültürel unsurları sonraki nesillere aktarmak olduğunu belirterek, “Eski Van evlerini, Van şehrini yeniden ihya etmek, ortaya çıkarmak adına güzel bir çalışma başlatılmış. Tabi bu tip çalışmalar, yerelde çalışan, yerelde yaşayan, bu işi bilen, buna tanık olmuş hem bilim insanları hem de bu şehri sahiplenen insanlar tarafında yapılır. Bizlerde Van Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri olarak çıkan sonuca göre bu şehrin yeniden yapılmasına bütün imkanlarımızı seferber ederiz ve eski değerlerimizi yeni nesillere aktarırız. Bizim burada yapacağımız iş, ihya etme adına uygulama projelerini takip etmek, onlarla ilgili kontrol veya yapım aşamasında hizmet vermektir. Burada güzel bir tartışma sonunda güzel şeyler çıkacağına inanıyorum” dedi.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir ise, “Öngörülen zaman içerisinde bunu bitirip, daha güzel görünür bir hale getirme ve kısmen bazı şeyleri günümüze taşıma noktasında DAP İdaresi olarak bazı çalışmalara destek sağlayacağız. Bu çalışmanın hem bölgemize hem Van ilimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Toplantı katılımcıların fikirlerini dile getirmesi ile devam etti.